Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 150 bin liralık borç iddiası

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“BUGÜN YARIN DİYEREK BENİ OYALADI”

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, parasını geri almak için Bakış ile defalarca irtibata geçtiğini belirten zanlı, sürekli oyalandığını öne sürdü.

Zehra G., emniyetteki ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

“150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım.”