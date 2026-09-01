Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 150 bin liralık borç iddiası
Sancaktepe'de milli antrenör Funda Bakış'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Zehra G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, Bakış'a verdiği 150 bin liralık borcu geri alamadığı iddiasıyla cinayeti işlediğini savundu.
İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde önceki gün yaşanan cinayette, 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış, 21 yaşındaki Zehra G. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, şüpheli ile maktul arasındaki ilişkiyi ve cinayete giden süreci ortaya çıkardı. Zehra G.’nin, bir dönem Funda Bakış’a ait spor salonunda yaklaşık 1 yıl antrenör olarak görev yaptığı ve olaydan 2 ay önce işten ayrıldığı belirlendi.
Zehra G., emniyette verdiği ifadede, çalıştığı dönemde bankadan 120 bin lira kredi çekerek ve 30 bin lira değerindeki altınını vererek Funda Bakış’a toplam 150 bin lira borç verdiğini iddia etti.
“BUGÜN YARIN DİYEREK BENİ OYALADI”
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, parasını geri almak için Bakış ile defalarca irtibata geçtiğini belirten zanlı, sürekli oyalandığını öne sürdü.
Zehra G., emniyetteki ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:
“150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım.”
ÇANTASINDAKİ ÇAKIYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yeri incelemelerine göre olay, Funda Bakış’ın spor salonuna yakın bir kafenin önünde meydana geldi. İkili, sokak üzerinde alacak verecek meselesi nedeniyle konuşmaya başladı.
Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., çantasında taşıdığı küçük çakıyı çıkararak Funda Bakış’a doğru savurdu. Göğsünden ağır yara alan milli antrenör Bakış, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, İKİ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Cinayetin ardından kaçan Zehra G. ile birlikte toplam 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zehra G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosya kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.