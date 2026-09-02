MEB Akademi sınavına giren öğretmenlerin netleri şaşkına çevirdi
MEB Akademi sınavına giren öğretmenlerin başarı istatistikleri belli oldu. En çok katılımın Okul Öncesi branşından sağlandığı sınavda öğretmen adaylarının sayısal ve sözel yetenek testlerindeki ortalama netleri, zayıflığıyla şaşkına çevirdi.
Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin katılım ve başarı istatistikleri açıklandı.
AGS alt testlerinde ortaya çıkan sonuçlar, adayların özellikle sayısal bölümde zorlandığını gösterdi.
MEB AKADEMİ SINAVINA GİREN ÖĞRETMENLERİN NETLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, 15 sorudan oluşan Sözel Yetenek testinde adayların ortalama neti 8,3 olarak hesaplandı. Aynı sayıda sorunun bulunduğu Sayısal Yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı.
30 soruluk Eğitim Bilimleri testinde ortalama 11,2 net elde edildi.
Mevzuat ve sosyal alanındaki sonuçlarda ise 6 soruluk Tarih testinin ortalaması 2,7, 6 soruluk Coğrafya testinin ortalaması 2,2 oldu.
8 soruluk Mevzuat testinde adayların ortalama neti ise 2,5 olarak gerçekleşti.
ÖABT sonuçlarında branşlara göre aday sayıları da belli oldu. Sınava en fazla adayın katıldığı alan 61 bin 68 kişiyle Okul Öncesi oldu.
Katılımın en düşük olduğu branşlar ise Fizik ve Kimya olarak kayıtlara geçti. Fizik alanında 2 bin 509, Kimya alanında ise 2 bin 812 aday sınava katıldı.
Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalama Rehberlik branşında görüldü. Bu alanda adayların ortalama neti 33,5 oldu. Rehberliği 32,1 net ortalamasıyla Okul Öncesi, 31,7 net ortalamasıyla Özel Eğitim takip etti.
Bazı branşlarda ise ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik, 13,6 net ortalamasıyla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan oldu. Matematiğin ardından Beden Eğitimi 15,8, Fen Bilimleri ise 16,5 net ortalamasında kaldı.