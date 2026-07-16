Kira sözleşmesindeki o maddeler hukuken hükümsüz! İmzalasanız bile geçersiz

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DEPOZİTO VE PEŞİN KİRA TALEPLERİ YASAL SINIRI AŞABİLİR Mİ?

Kiralık konut arayan vatandaşların en çok karşılaştığı taleplerin başında iki veya üç aylık depozito bedellerinin yanı sıra, kira bedelinin uzun vadeli olarak peşin ödenmesi geliyor. Peki, bu taleplerin hukuki karşılığı nedir?

Türk Borçlar Kanunu (TBK) hükümleri bu konuda net sınırlar çizmektedir. Yasaya göre, bir kira sözleşmesinde talep edilebilecek maksimum depozito (güvence) bedeli en fazla 3 aylık kira bedeli kadar olabilir. Ev sahiplerinin bu sınırın üzerinde depozito talep etmesi yasal değildir.

Kira bedelinin peşin ödenmesi hususunda ise durum biraz daha farklıdır. Hukuk sistemimize göre taraflar, kira ödeme dönemlerini sözleşme serbestisi kapsamında serbestçe kararlaştırabilirler. Sözleşmeye "Ödemeler 3 aylık dönemler halinde yapılacaktır" veya "Her yeni kira yılı başında 1 yıllık kira peşin ödenecektir" şeklinde madde eklenmesi hukuken geçerlidir. Kiracı bu şartı kabul ederek sözleşmeyi imzaladığında, bu durum bir dayatma değil, başlangıçta kabul edilmiş bir anlaşma olarak değerlendirilir.