Kayserilinin kayıp altınlarını ve paralarını buldular: Başkan kesenin ağzını açtı

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Güvenlik görevlisi Şaban Can Karlı, belediyeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek görevlerini hem kurumları hem de vicdanları adına yerine getirdiklerini söyledi. Ahmet Şen ise eşyalarını bulan ailenin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.