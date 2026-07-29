Kayserilinin kayıp altınlarını ve paralarını buldular: Başkan kesenin ağzını açtı
Kayserilinin kayıp altınlarını ve paralarını belediyenin mesire alanında buldular. Yüz binlerce liralık altın ve dövizin sahibine teslim edilmesini sağlayan iki güvenlik görevlisi ödül aldı. Başkan kesenin ağzını açtı; takdir belgesi de verdi.
KAYSERİLİNİN KAYIP ALTIN VE PARALARINI BULDULAR
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan iki güvenlik görevlisi, içinde altın ve döviz bulunan bir çanta buldu. Çantayı sahiplenmek yerine durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren görevliler örnek bir davranış sergiledi.
Güvenlik görevlileri Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı'nın ihbarı üzerine belediye ekipleri çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi.
Titizlikle yürütülen çalışmanın ardından çanta, içerisindeki altın ve dövizlerle birlikte eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Kayıp eşyasına kavuşan vatandaş büyük sevinç yaşadı.
BAŞKAN KESENİN AĞZINI AÇTI
Yaşanan olayın ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranış sergileyen güvenlik görevlilerini makamında ağırladı. Dürüstlükleri nedeniyle personele teşekkür eden Yalçın, belediye adına gurur duyduklarını söyledi.
Başkan Yalçın, güvenlik görevlilerinin sergilediği davranışın hem kamu görevlilerine hem de topluma örnek olduğunu belirterek kendilerine takdir belgesi verilmesine karar verdiklerini açıkladı.
Güvenlik görevlisi Şaban Can Karlı, belediyeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek görevlerini hem kurumları hem de vicdanları adına yerine getirdiklerini söyledi. Ahmet Şen ise eşyalarını bulan ailenin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.
Çantanın içerisinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğu açıklandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranışlarından dolayı iki güvenlik görevlisine takdir belgesinin yanı sıra 15 yevmiye tutarında para ödülü verilmesini kararlaştırdı. (AA)