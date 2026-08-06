İstanbul'un kıyısına uğrayıp çekilecek: Meteoroloji sıcağı yaşarken zorlayacak haberi verdi
İstanbul'un kıyısına kuzeyden gelecek yağış, kıyı ilçelerine uğrayıp çekilecek. Meteoroloji yurt genelinde mevsim normalleri ve üzerindeki sıcağı yaşarken zorlayacak haberi verdi. Yağışla birlikte yükselişe geçecek. Yaşanacaklar saat saat belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, Türkiye mevsim normalleri ve çoğunlukla mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklara çıkacak. Sıcaklarla birlikte Karadeniz kıyılarında yağış görülecek.
İstanbul'da ilçe bazlı etkili olacak yağışlar sırasında sıcak, zorlayıcı hale gelecek. Ege ve Marmara'nın kesişimi ise serinleten rüzgardan yine istifade edecek. Meteoroloji ve hava tahmin haritaları gün içinde yaşanacakları ortaya koydu.
İSTANBUL'UN KIYISINA UĞRAYIP ÇEKİLECEK
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek.
İç Anadolu Bölgesi'nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, Eskişehir 33, Konya 35 ve Yozgat 29 derece olacak.
Batı Karadeniz'de havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Bolu 30, Düzce 32, Kastamonu 33 ve Zonguldak 28 derece olacak.
Marmara'nın genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bursa 35, Çanakkale 35, İstanbul 32 ve Kırklareli 35 derece olacak. Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Ege Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Aydın 41, Denizli 40, İzmir 36 ve Muğla 37 derece olacak.
Kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek.
Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Amasya 34, Rize 30, Samsun 30 ve Trabzon 28 derece olacak.
Doğu Anadolu'nun az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Erzurum 30, Kars 27, Malatya 36 ve Van 30 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Diyarbakır 40, Mardin 37, Siirt 39 ve Şanlıurfa 41 derece olacak.
METEOROLOJİ SICAĞI YAŞARKEN ZORLAYACAK HABERİ VERDİ
İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Kentin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış beklenirken sıcaklık 32 derece olarak tahmin ediliyor.
İstanbul'un yanı sıra Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında da yerel sağanak yağış görülecek.
Sabah saatlerinde yaşanan yüksek nem gün ortasında beklenen yerel yağışlarla yine etkili olacak. Sıcak havayla birlikte nem megakenti zorlayacak.
Yüksek nem akşam saatlerinde yine etkili olacak. Gün dönümünde ise zirve yaparak adeta uyutmayacak.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcakların yurdun genelinde etkili olacağını bildirdi. Bölgesel rüzgar ve yağış etkili olsa da zorlayıcı dereceler yaşanacak. İşte il il "Bugün hava kaç derece olacak?" sorusunun yanıtı:
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.