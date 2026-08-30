İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi getirecek mi? Uzman isim açıkladı
İstanbul'da 3 gün içinde meydana gelen 185 depremli fırtınanın ardından milyonların aklında aynı soru? 'Büyük depremi getirir mi?' Uzman isim Prof. Dr. Sözbilir, dünyadaki tüm bilim insanları bu fayların gelecekte kırılacağını söylediğini aktardı.
İstanbul'da 18-20 Ağustos tarihlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 185 depremin ardından gözler bilim adamlarına çevrildi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, en küçüğü 1.4, en büyüğü 3,2 olan 185 depremle ilgili yapay zekadan da destek aldıkları son araştırma hakkında açıklama yaptı.
İstanbul'da 18-20 Ağustos tarihlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 185 depremin ardından gözler bilim adamlarına çevrildi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, en küçüğü 1.4, en büyüğü 3,2 olan 185 depremle ilgili yapay zekadan da destek aldıkları son araştırma hakkında açıklama yaptı.
Sözbilir ve Eytemiz, depremlerin Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen sismik bir aktivite olduğunu tespit etti.
Prof. Dr. Sözbilir, kayda geçen depremleri 7 günlük periyotlar halinde taradıklarını anlattı. Sözbilir, "Şunu gördük, depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz." dedi.
BÜYÜK DEPREMİ GETİRİR Mİ?
Marmara'da bir anda başlayıp 3 gün sonra bıçak gibi kesilen depremlerin ardından büyük bir deprem olacak mı sorusunu yanıtlayan Sözbilir şöyle konuştu:
"Bu depremler oldu diye 'ardından büyük bir deprem olacak' diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, Marmara Bölgesi'nde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın sadece bir tanesi bu.
Haritaya dikkat ederseniz aslında 1999 depremi bizim Gebze taraflarına kadar geldi ve daha sonra Adalar Fayı ve Kumburgaz Segmenti gibi segmentlerin kırılması bekleniyor. Bütün dünyadaki bilim insanları bu fayların gelecekte kırılacağını söylüyor.
Bunlara ilgili farklı bir görüş yok, dünya ölçeğindeki bilimsel çalışmalarda ve özellikle Adalar Fayı'nın, Kumburgaz Fayı'nın belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptanmış durumda. Bu, deprem üretmeden stres, gerilim biriktiriyor anlamına geliyor. Dolayısıyla gelecekte bunlar o enerjiyi boşaltacak"
"Deprem fırtınası"nın kilitli segment üzerinde olmadığını belirlediklerini ifade eden Eytemiz, , "Kilitli zonun çok yakınında olması itibarıyla özellikle bir çalışmanın yapılması yani buranın bir mercek altına alınması gerektiğini söyleyebilirim.
Özellikle yıllardır söylenen bir deprem tehlikesinin olduğu bölge olduğu için bu durum bir risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde ancak mutlaka mercek altına alınıp titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu büyüklükteki depremlerin öyle bir tetikleme gücünün olması beklenmez. Bu tarz depremlerin bir öncü deprem olması yönünde hiçbir bilimsel tutarlı sonuca varılamaz." şeklinde konuştu.