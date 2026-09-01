İstanbul'da domateslerinin yüzde 70'inde kalıcı kimyasal bulundu

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MARKET ZİNCİRLERİNE DÖRT BAŞLIKTA ÇAĞRI

Analiz sonuçlarının ardından market zincirlerinin pestisit politikalarını değerlendiren bir “Market Karnesi” hazırlayan Greenpeace Türkiye, organize perakende şirketlerine dört temel başlıkta adım atma çağrısında bulundu. Kuruluş, taze meyve ve sebze tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanmasını, birden fazla pestisitin bir arada bulunmasından kaynaklanan “kokteyl etkisine” karşı önlem alınmasını, pestisit kalıntı limitlerinin daha sıkı hale getirilmesini ve zehirsiz ile ekolojik üretime geçişte çiftçilerin ekonomik ve teknik olarak desteklenmesini talep etti. Greenpeace ayrıca bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılmasını ve sonuçların düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi.