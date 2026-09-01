İstanbul'da domateslerinin yüzde 70'inde kalıcı kimyasal bulundu
Greenpeace'in İstanbul'daki zincir marketlerden aldığı 20 domatesin 14'ünde PFAS maddesi saptandı. Analizler, 'İyi Tarım' logolu ürünlerde dahi ruhsatsız ve 14 yıldır yasak olan etken maddelerin kullanıldığını ortaya çıkardı.
Greenpeace Türkiye, “İçinde Ne Var?” kampanyası kapsamında İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde bulunan beş zincir marketten domates örnekleri topladı. Uluslararası akredite bir laboratuvarda incelenen 20 domates örneğinin üçünde, yani yüzde 15’inde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildi.
Mevzuata aykırılık belirlenen üç ürünün ikisinde domateste kullanımı ruhsatsız olan etken maddeler yer alırken, bu ürünlerin Hal Kayıt Sistemi bilgilerinde “iyi tarım” logolu olarak kayıtlı olduğu belirlendi. İncelenen bir başka örnekte ise Türkiye’de 31 Aralık 2010 tarihinden bu yana kullanımı tamamen yasak olan Chlorfenapyr etken maddesine rastlandı.
20 ÖRNEĞİN 14’ÜNDE PFAS TESPİT EDİLDİ
Açıklanan analiz sonuçları, ürünlerdeki çoklu kimyasal yükünü de ortaya çıkardı. İncelenen 20 domates örneğinin yedisinde üçten fazla farklı pestisit bir arada tespit edildi.
Çalışma kapsamında PFAS içeren pestisitler de mercek altına alındı. Greenpeace, 20 örneğin 14’ünde, yani yüzde 70’inde en az bir PFAS içeren madde saptandığını bildirdi. Test edilen 20 domates örneği arasında yalnızca bir tanesinde herhangi bir pestisit izine rastlanmadı.
MARKET ZİNCİRLERİNE DÖRT BAŞLIKTA ÇAĞRI
Analiz sonuçlarının ardından market zincirlerinin pestisit politikalarını değerlendiren bir “Market Karnesi” hazırlayan Greenpeace Türkiye, organize perakende şirketlerine dört temel başlıkta adım atma çağrısında bulundu. Kuruluş, taze meyve ve sebze tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanmasını, birden fazla pestisitin bir arada bulunmasından kaynaklanan “kokteyl etkisine” karşı önlem alınmasını, pestisit kalıntı limitlerinin daha sıkı hale getirilmesini ve zehirsiz ile ekolojik üretime geçişte çiftçilerin ekonomik ve teknik olarak desteklenmesini talep etti. Greenpeace ayrıca bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılmasını ve sonuçların düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi.
"PESTİSİTSİZ GIDAYA ERİŞİM BİR HAKTIR"
Pestisitsiz gıdaya erişimin bir hak olduğunu belirten Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, büyük market zincirlerinin ürünleri düzenli olarak analiz ettirebilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi. Özyer, yürüttükleri kampanyanın bundan sonraki aşamasında, gıda tedarik zincirinde önemli bir belirleyici konumda bulunan organize perakende şirketlerine odaklanacaklarını ifade etti.