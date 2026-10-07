Isparta'da hasadı başladı çeşit çeşit var: 1 milyon tonluk üretim bekleniyor
Isparta'da elma hasadı başladı. Yaklaşık 215 bin dekar alanda Starking, Golden, Granny Smith ve Pink Lady başta olmak üzere farklı türlerde elma yetiştirilirken, bu yıl 1 milyon ton civarında üretim bekleniyor.
Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırada bulunan ili Isparta'da hasat hareketliliği başladı.
Eğirdir, Aksu, Gelendost, Senirkent ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 215 bin dekar alanda starking, golden, granny smith, pink lady cinsi ağırlıklı elma üretimi yapılıyor.
Ekim ayı itibarıyla Isparta'daki elma bahçelerinde hasat dönemi başladı. İl genelinde bu yıl yaklaşık 1 milyon ton elma üretiminin beklendiği ifade edildi.
Aksu ilçesinde 80 dekar alanda elma üretimi yapan ziraat mühendisi Mehmet Kaya, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle rekoltenin yüksek olduğunu belirtti.
Üreticilerin bir kısmının ürünlerini dalında tüccara sattığını, bir kısmının da soğuk hava depolarına bırakıldığını ifade eden Kaya, "Hasadımıza başladık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bu yıl beklenenin üzerinde bir üretim var." dedi.
Genç çiftçi Yaşar Kaya da 60 dekar alanda üretim yaptığını söyleyerek, elmanın ilçe halkı açısından önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade etti.
İşçi Ayşe Korkmaz ise elma toplayarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi. (AA)