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Kavunun zamanla mahallede yaygınlaştığını anlatan Göçmen, "Herkese tohumlardan verdik, üredi. O yıllardan beri ekiliyor, satılıyor. Çok da güzel para kazandık, Allah bereket versin. Yeşil olduğu için, ham görüntüsü verdiği için hırsız onu beğenmiyor. Hamdır diye almıyor. Ama gerçekte içini kestiğiniz zaman çok tatlı, çok güzel içi. O günden beri adı 'hırsız almaz kavunu' kaldı. Çok da güzel bir kavundur. Bursa'daki herkes tanıdı. Çok güzel satış oluyor" dedi. (DHA)