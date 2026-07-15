Halk TV Türkiye Hem eski eşle yaşayıp hem ölen eşin maaşını aldığı ortaya çıktı! SGK yüz binlerce lira ceza kesti

Hem eski eşle yaşayıp hem ölen eşin maaşını aldığı ortaya çıktı! SGK yüz binlerce lira ceza kesti Eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam ederken vefat eden ikinci eşinin ölüm aylığını alan kadının oyunu SGK denetimiyle bozuldu. Yargıtay’ın da onadığı kararla usulsüz maaş kesilirken, vatandaşa 206 bin liralık yersiz ödeme borcu çıkarıldı.

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