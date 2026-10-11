Hasat başladı çiftçi dert yandı! 10 liraya bile satamıyorlar
Iğdır'da al elmanın hasadı başladı ancak üreticiler ürünlerine alıcı bulmakta zorlanıyor. Kilogram maliyeti 13 lirayı bulan elmayı 10 liraya bile satamadıklarını belirten çiftçiler, tonlarca ürünün bahçelerde ziyan olduğunu söyledi.
Iğdır'da türkülere de konu olan al elmanın hasat mesaisi başladı. Bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton ürün elde edilmesi beklenirken, elmaların bir kısmı alıcı bulamadığı için üreticilerin elinde kaldı.
Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren çiftçiler, topladıkları ürünlerin bir bölümünü soğuk hava depolarına götürdü. Alıcı bulamadıkları elmaların ise bahçelerde kaldığını belirten üreticiler, ürünlerin ziyan olduğuna dikkat çekti.
Üretici Musa Aksu, bahçesinde yetiştirdiği elmaları göstererek karşılaştığı ekonomik sorunları anlattı. İlaçlama, sulama ve işçilik maliyetlerini vurgulayan Aksu, ürünlerini satamadığı için yaptığı harcamaları bile karşılamakta zorlandığını ifade etti.
Aksu, şu ifadeleri kullandı:
“Ağaca bak, elmaların durumu bu. Buna alıcı bulamıyoruz. Nereye gitsek elma alan yok, satan yok. Hepsi yere dökülmüş, zayi olup gidiyor. Yarın su parasını bile çıkaramayacağız. İşçiyle ortak çalışıyoruz ama yine de bütün masraflar cebimizden gidiyor. İlacının parası hâlâ çıkmamış. Buna ne çare bulacağız? Bir el atılması lazım. Ziraat odalarımız var, ilgili kurumlarımız var. Ne gelip soran var ne de bir el atan. Ne yapalım şimdi biz? Hepsi zayi olup gitti.”
Üretici Tövbet Turan da, bu yıl hasadı buruk bir şekilde yaptıklarını dile getirdi. Ürünlerine alıcı bulmakta zorlandıklarını söyleyen Turan, yaşanan sorunların çözümü için yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara destek çağrısında bulundu.
Turan, şunları dedi:
“Bu konuda özellikle Ziraat Odasına, belediyeye, İl Özel İdaresine ve ilgili kurumlara görev düşüyor. Şu an Iğdır’da yaklaşık 15 bine yakın öğrenci var. Belediye bu elmaları satın alıp öğrencilere ücretsiz verebilir. Hem öğrenciler kazanmış olur hem de biz üreticiler kazanırız. İnşallah yakın bir tarihte bunların hepsi gerçekleşir.
Ürettiğimiz elmayı kasaya koyduğumuz zaman kilogram maliyeti yaklaşık 13 lira oluyor. Biz 13 liralık ürünü 10 liraya satamıyoruz. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu sorunun çözüm yeri yerel idarelerdir. Daha önceden gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün bu sorunu yaşamayacaktık. Belki de ürünlerimizi dolar bazında satıyor olacaktık.”
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise yaptığı açıklamada, “Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurovası Iğdır, kayısıyla meşhurdur. Bunun yanında her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Bu sene 12 bin dekar alanda elmacılık yapılıyor. Rekolte olarak 32 bin ton elma bekleniyor. Üreticilerimiz elma hasadına başladılar. Elmalarımız kalitelidir. Ayrıca Tuzluca ilçesinin bazı bölgelerinde doğal organik tarım yapılıyor. Kaliteli ürünler alınıyor. Üreticilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. (ANKA)