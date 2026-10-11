Hasat başladı çiftçi dert yandı! 10 liraya bile satamıyorlar

4 8

Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Ağaca bak, elmaların durumu bu. Buna alıcı bulamıyoruz. Nereye gitsek elma alan yok, satan yok. Hepsi yere dökülmüş, zayi olup gidiyor. Yarın su parasını bile çıkaramayacağız. İşçiyle ortak çalışıyoruz ama yine de bütün masraflar cebimizden gidiyor. İlacının parası hâlâ çıkmamış. Buna ne çare bulacağız? Bir el atılması lazım. Ziraat odalarımız var, ilgili kurumlarımız var. Ne gelip soran var ne de bir el atan. Ne yapalım şimdi biz? Hepsi zayi olup gitti.”