Haliç ve Boğaz'da peş peşe görüldüler: Yeni gelmediler, geri döndüler!

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Yıldız, "Burada on yıllar önce mevcut olmayan bir türün ortaya çıkmasından değil, çok eski ve güçlü bir tarihsel varlığı bulunan, ancak bu bölgesel göç davranışını büyük ölçüde kaybetmiş bir türün yeniden görülmeye başlamasından söz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Geçmişte larva ve yumurtaların kaydedildiği Karadeniz ise 2026 tarihli bir derlemede çökmüş kabul edilen tarihsel üreme alanı sayılıyor.