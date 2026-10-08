Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira
Giresun’da hasadı başlayan Şebin cevizinde hasat yöntemi şaşırttı. Traktörle ağaçları titreştirerek hasat yapan üreticiler, cevizin kilosunun 350 lira civarında olmasını bekliyor.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen ve tescillenen Şebin cevizi, bu yıl elde edilen rekolteyle üreticilerin yüzünü güldürdü.
İnce kabuğu ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken Şebin cevizinde üreticiler hasada başladı. Cevizler, geleneksel toplama yöntemlerinin yanı sıra traktör yardımıyla ağaçların titreştirilmesiyle de dallardan indiriliyor.
Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, mevsim şartları sebebiyle hasadın geçtiğimiz yıllara göre biraz geciktiğini belirtti.
Bu sene üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadıklarına işaret eden Arslan, "Üretim bu sene çok güzel. İlkbahar donu yaşamadık, dolu da zarar vermedi. Bundan dolayı rekoltemiz çok yüksek." dedi.
Yeni mahsulün henüz satışa çıkmadığını belirten Arslan, bu seneki ürünün kilogram fiyatının 350 lira civarında olmasını beklediklerini ifade etti.
Tamzara Mahallesi'nde bulunan bahçesinde hasat yapan -Uğur Avşar da üretimden memnun olduğunu belirtti.
Bahçesinde bulunan 100 ceviz ağacında hasadın yaklaşık 15-20 gün süreceğini ifade eden Avşar, ekim ayının ortasına kadar hasadı tamamlayacaklarını dile getirdi.
Ceviz hasadında 2019'dan bu yana traktör kullandığını söyleyen Avşar, bu yöntemin hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağladığını kaydetti. (AA)