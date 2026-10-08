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Halk TV Türkiye Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira

Giresun’da hasadı başlayan Şebin cevizinde hasat yöntemi şaşırttı. Traktörle ağaçları titreştirerek hasat yapan üreticiler, cevizin kilosunun 350 lira civarında olmasını bekliyor.

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Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 1
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen ve tescillenen Şebin cevizi, bu yıl elde edilen rekolteyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 2
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İnce kabuğu ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken Şebin cevizinde üreticiler hasada başladı. Cevizler, geleneksel toplama yöntemlerinin yanı sıra traktör yardımıyla ağaçların titreştirilmesiyle de dallardan indiriliyor.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 3
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Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, mevsim şartları sebebiyle hasadın geçtiğimiz yıllara göre biraz geciktiğini belirtti.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 4
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Bu sene üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadıklarına işaret eden Arslan, "Üretim bu sene çok güzel. İlkbahar donu yaşamadık, dolu da zarar vermedi. Bundan dolayı rekoltemiz çok yüksek." dedi.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 5
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Yeni mahsulün henüz satışa çıkmadığını belirten Arslan, bu seneki ürünün kilogram fiyatının 350 lira civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 6
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Tamzara Mahallesi'nde bulunan bahçesinde hasat yapan -Uğur Avşar da üretimden memnun olduğunu belirtti.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 7
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Bahçesinde bulunan 100 ceviz ağacında hasadın yaklaşık 15-20 gün süreceğini ifade eden Avşar, ekim ayının ortasına kadar hasadı tamamlayacaklarını dile getirdi.

Giresun’da şaşırtan hasat: Titreştirme yöntemiyle topluyorlar! Kilosu 350 lira - Fotoğraf: 8
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Ceviz hasadında 2019'dan bu yana traktör kullandığını söyleyen Avşar, bu yöntemin hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağladığını kaydetti. (AA)

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