Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira sözleşmesinde zorunlu dönem başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu kılacak yeni düzenleme için harekete geçti. 81 ili kapsayan sistemde hata düzeltme ve barkodlu belge dönemi başlıyor. İşte tüm detaylar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul kiralama işlemlerinde kayıt dışılığı önlemek ve süreci şeffaflaştırmak amacıyla kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirecek yeni bir çalışma yürütüyor. Halihazırda isteğe bağlı olarak sunulan dijital sözleşme altyapısının, tamamlanacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte tüm taraflar için bağlayıcı olması planlanıyor.
DİJİTALLEŞMEDE İKİ AŞAMA
Bakanlık tarafından hayata geçirilen sistem iki aşamalı olarak kullanıma sunuldu:
Birinci Faz (4 Kasım 2024): İlk etapta taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı üzerindeki "kira sözleşmesi işlemleri" modülünden sözleşme taslağını oluşturmaya başladı. Bu taslak; kiracı ve varsa kefil tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanarak yürürlüğe girdi.
İkinci Faz (9 Mayıs 2025): İkinci aşamayla birlikte sisteme emlak danışmanları ve yetkilendirilen aracılar da dahil edildi. Yetkili kişiler sözleşmeyi hazırlayıp taşınmaz sahibi/hissedarlar, kiracı ve kefilin onayına gönderme yetkisine kavuştu.
15 GÜNLÜK HATA DÜZELTME VE GÜNCELLEME FONKSİYONLARI EKLENDİ
Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sistem dinamik olarak güncelleniyor. Platforma son olarak "hata düzeltme" ve "güncelleme" özellikleri entegre edildi:
Hata düzeltme: Onaylanan sözleşmelerde yer alan yazım, rakam veya bilgi giriş hataları, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde sistem üzerinden düzeltilebiliyor.
Güncelleme fonksiyonu: Sözleşme taraflarının iletişim bilgileri, kira bedeli artışları ve ödeme kanallarına dair detaylar süre sınırlaması olmaksızın güncel tutulabiliyor.
Zaman damgalı doğrulama: Hazırlanan tüm metinler için zaman damgalı ve "barkodlu belge" üretiliyor; belgenin orijinalliği e-Devlet üzerinden doğrulanabiliyor.
81 İLDE 72 BİNDEN FAZLA SÖZLEŞME: KURUMLARA BELGE TAŞIMA DEVRİ BİTİYOR
Açıklanan verilere göre, sistem üzerinden bugüne kadar 81 ilin tamamında toplam 72 bin 581 kira sözleşmesi onaylanarak resmiyet kazandı.
Sistemin kalıcı hale gelmesiyle birlikte:
- Taşınmazın gerçek mülkiyet durumu sistem üzerinden teyit ediliyor.
- Yetki belgesi bulunmayan kişilerin aracılık faaliyetleri engelleniyor.
- Vatandaşların kira kontratlarını kamu kurumlarına fiziki olarak iletme zorunluluğu ortadan kalkıyor, bürokratik işlemler entegre sistemlerle hızlanıyor.
SİSTEM REHBERİ: VİDEO ANLATIM VE KAMU SPOTLARI YAYINDA
Vatandaşların sistemi sorunsuz kullanabilmesi amacıyla e-Devlet portalındaki giriş ekranına kullanım kılavuzu ve bilgilendirici videolar eklendi. Ekran tasarımları sadeleştirilirken, sürecin işleyişine dair hazırlanan kamu spotları televizyon kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.
BAKAN ŞİMŞEK: EK MALİYETSİZ VE MEKANDAN BAĞIMSIZ İŞLEM İMKANI
Sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın vatandaş odaklı bir yaklaşımla devreye alındığını belirtti. Sistemin kullanıcıya herhangi bir ek maliyet getirmeyecek şekilde kurgulandığını aktaran Şimşek, teknik altyapının geliştirilmeye devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları zaman, mekan ve evrak maliyetini ortadan kaldıran bu dijital hizmeti kullanmaya çağırdı.