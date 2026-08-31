Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira sözleşmesinde zorunlu dönem başlıyor

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DİJİTALLEŞMEDE İKİ AŞAMA

Bakanlık tarafından hayata geçirilen sistem iki aşamalı olarak kullanıma sunuldu:

Birinci Faz (4 Kasım 2024): İlk etapta taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı üzerindeki "kira sözleşmesi işlemleri" modülünden sözleşme taslağını oluşturmaya başladı. Bu taslak; kiracı ve varsa kefil tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanarak yürürlüğe girdi.

İkinci Faz (9 Mayıs 2025): İkinci aşamayla birlikte sisteme emlak danışmanları ve yetkilendirilen aracılar da dahil edildi. Yetkili kişiler sözleşmeyi hazırlayıp taşınmaz sahibi/hissedarlar, kiracı ve kefilin onayına gönderme yetkisine kavuştu.