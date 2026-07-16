Elazığ’dan Bursa’ya herkes akın ediyor: Tunceli’de iki mevsimi aynı anda yaşayan yer

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Doğasever Samet Asutay ise Bursa'dan Tunceli'ye rotasını çevirerek Munzur ve Mercan Dağları'nda vakit geçirdiğini anlattı. Yaban hayatın dikkatini çektiğini söyleyen Asutay, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene ilk gelişimdi ve o zaman bozayı, yaban keçisi gibi birçok hayvanı görme şansımız olmuştu. Bu sene de yine Mercan Buzul Gölleri'ne geldiğimizde bu canlıları görmek nasip oldu. Burası cennetten bir köşe, herkese tavsiye ederim. Geçen yıl neredeyse hiç kar yoktu. Şu an her gölün etrafında 1-2 metre kar var. Bu sene ortalama 20-25 gün mevsim kayması yaşandı ve ciddi kar yağışı oldu."