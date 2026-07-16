Elazığ’dan Bursa’ya herkes akın ediyor: Tunceli’de iki mevsimi aynı anda yaşayan yer
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Buzul Gölleri, yaz ortasında karla kaplı manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor. Elazığ, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikte iki mevsimi aynı anda yaşama fırsatı buluyor.
Yaklaşık 2.000 metre yükseklikteki Tunceli Ovacık’taki Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, kış ve yaz manzaralarıyla sunduğu muhteşem görüntüler ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin iklimi, zengin yaylaları, şelaleleri ve buzul gölleriyle Ovacık, turizm açısından canlanıyor.
Dağcılığın da hızla geliştiği Ovacık’ta, sıcakların artmasıyla Mercan Dağları’ndaki buzul göllerinin karla kaplı yüzeyleri erimeye başladı.
Turkuaz, mavi ve yeşilin tonlarıyla öne çıkan Mercan Buzul Gölleri, şu sıralar özellikle il merkezi ve çevre illerden doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.
İlçeye günübirlik gelen doğa tutkunları, hazırlıklarını tamamladıktan sonra araçlarıyla Mercan Vadisi’nin girişindeki Şahverdi köyüne yolculuğa koyuluyor.
Şahverdi köyünden sonra yürüyüşe geçen doğa tutkunları, yaklaşık 3 saatlik çetin bir patika yolculuğunun sonunda 2 bin metre rakımdaki buzul göllerine varıyor. Burada üç farklı gölü sırayla gezip, manzaranın tadını çıkarıyor; kimisi piknik yapıyor, kimisi fotoğraf çekiyor, kimisi de buz gibi sularda serinliyor.
Kış ve yaz manzaraları bir arada olduğu bölgede iki mevsimi bir arada yaşayan doğaseverler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini doğal ortamında görebiliyor.
Doğa gezilerine her geçen gün ilginin artığını belirten Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, şöyle dedi:
"İnsanların doğal güzellikleri fotoğrafta değil de canlı olarak görmelerini sağlıyoruz. Elazığ'dan 30-40 kişilik gruplar halinde her yıl yaklaşık 300 kişi Tunceli'ye gezmeye geliyoruz ve bu sayı tanıtımla daha da çoğalabilir. Munzur Dağları'nda henüz keşfedilmemiş 3 bin rakımın üzerinde olan ve Türkiye'deki dağcılık camiasını cezbeden zirveler var. Tabii bunları son zamanlarda keşfetmeye başladık ve yerel halktan isimlerini yeni öğreniyoruz."
Doğasever Samet Asutay ise Bursa'dan Tunceli'ye rotasını çevirerek Munzur ve Mercan Dağları'nda vakit geçirdiğini anlattı. Yaban hayatın dikkatini çektiğini söyleyen Asutay, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen sene ilk gelişimdi ve o zaman bozayı, yaban keçisi gibi birçok hayvanı görme şansımız olmuştu. Bu sene de yine Mercan Buzul Gölleri'ne geldiğimizde bu canlıları görmek nasip oldu. Burası cennetten bir köşe, herkese tavsiye ederim. Geçen yıl neredeyse hiç kar yoktu. Şu an her gölün etrafında 1-2 metre kar var. Bu sene ortalama 20-25 gün mevsim kayması yaşandı ve ciddi kar yağışı oldu."
Doğa tutkunu Samet Korkmaz da Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve mükemmel bir coğrafyaya sahip olduğuna söyleyerek, "Burada yaban hayatı çok hareketli. Bir sürü dağ keçisi ve bozayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri ve endemik bitkileri çok güzel. Ayrıca bölgedeki Mercan Vadisi, Merg Yaylası ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin yanı şehir merkezleri de o kadar güzel ki biz özellikle dağlarını çok sevdik." dedi. (AA)