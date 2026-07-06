Efsanesi dilden dile dolaşıyor! Her yıl binler akın ediyor
Antalya'da yer alan Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, eşsiz doğasının yanı sıra dilden dile aktarılan efsanesiyle de dikkat çekiyor. Bölge her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda bulunan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi hem dilden dile yayılan efsaneleri hem de görkemli doğasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Akdağ'ın eteklerinden 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu ve hemen yanındaki Yeşilgöl, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi Akdağ'daki Uçarsu Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor. Dağdan gelen kaynak ve Yeşilgöl’den gelen kaynağın birleşimiyle oluşan, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu Şelalesi'nin suyu, kilometrelerce uzunluğundaki vadiyi aşarak Çayboğazı Barajı’na kadar ulaşıyor.
Bölgedeki dağları kaplayan karların erimesiyle oluşan, Gömbe ile Elmalı ovalarına hayat veren ve önceki senelerde tarihinde ilk kez tamamen kuruyan şelaleden akan suyun sıcaklığı, yaz aylarında bile 12 derece oluyor.
Suyun havada uçuşup, beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak isimlendirilen şelale, her sene binlerce ziyaretçiyi misafir ediyor.
Doğal güzelliğinin yanı sıra Uçarsu Şelalesi’nin dilden dile dolaşan bir de efsanesi bulunuyor.
Efsaneye göre; Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde istediği bir parça ekmek kendisine verilmeyince Gömbe Mahallesi'ne geliyor. Abdal Musa, burada karşılaştığı çoban bir kızın elindeki tek ekmeği kendisiyle paylaşması üzerine bölgeyi kutsuyor. Abdal Musa’nın duasıyla Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na, kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Alevi inancına göre de kutsal kabul ediliyor.
İsmini suyunun renginden alan, zümrüt yeşili rengiyle kendine hayran bırakan Yeşilgöl ise dağların arasındaki görüntüsüyle doğa tutkunlarına eşsiz bir manzara sunuyor. (DHA)