Dördü birden yanaştı, 8 bin turist Kuşadası'na aktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirlayan 4 kruvaziyer gemisinden çoğunluğu ABD vatandaşı yaklaşık 8 bin turist indi.
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Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahamalar bayraklı Norwegian Viva, Wind Spirit ve Brilliance Of The Seas ile Malta bayraklı Celestyal Discovery gemileri yanaştı.
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Dört gemiden çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere yaklaşık 8 bin turist ilçeye ayak bastı.
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Turistlerin bir bölümü Kuşadası kent merkezinde alışveriş yaparken bir bölümü de turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
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Kruvaziyer turizmi Kuşadası ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden birini oluşturuyor.
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Ege Port Limanı, Efes Antik Kenti'ne yakınlığı sayesinde Doğu Akdeniz rotasındaki gemilerin en sık uğradığı limanlar arasında yer alıyor. (AA)