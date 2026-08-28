Çantayı doldurup suçu şeytana attılar! 100 bin liralık musluk vurgunu

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Gözlerine kestirdikleri binalara rahatça giren ikili; musluk bataryalarından su sayaçlarına, elektrik kablolarına kadar piyasa değeri yaklaşık 100 bin lirayı bulan inşaat malzemesini yerlerinden sökerek sırt çantalarına istifledi. Şantiyeyi dakikalar içinde adeta talan eden ikili, hiçbir şey olmamış gibi çantalarını sırtlayıp sokaktan uzaklaştı. Hırsızların rahat tavırları ve binaya giriş-çıkış anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.