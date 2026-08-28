Çantayı doldurup suçu şeytana attılar! 100 bin liralık musluk vurgunu
Adana’da inşaattan çaldıkları 100 bin liralık musluk ve sayaçları sırt çantasına doldurup satan iki şüpheli yakalandı. Polisteki sorgularında "Şeytana uyduk" savunması yapan Ali Kaya ve Serkan Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 8 Ağustos sabahı saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşandı. Sokakların henüz sessiz olduğu saatleri fırsat bilen 41 yaşındaki Ali Kaya ile 38 yaşındaki Serkan Kaplan, müteahhit Alper A.’ya ait yan yana inşaat halindeki iki apartmanı hedef aldı.
Gözlerine kestirdikleri binalara rahatça giren ikili; musluk bataryalarından su sayaçlarına, elektrik kablolarına kadar piyasa değeri yaklaşık 100 bin lirayı bulan inşaat malzemesini yerlerinden sökerek sırt çantalarına istifledi. Şantiyeyi dakikalar içinde adeta talan eden ikili, hiçbir şey olmamış gibi çantalarını sırtlayıp sokaktan uzaklaştı. Hırsızların rahat tavırları ve binaya giriş-çıkış anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
MÜTEAHHİT ŞOKA UĞRADI
Sabah saatlerinde işinin başına dönen müteahhit Alper A., dairelerdeki tesisatın ve kabloların söküldüğünü görünce polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri netleştirilen Ali Kaya ve Serkan Kaplan'ın saklandıkları adresler tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınla kıskıvrak yakalandı.
"ŞEYTANA UYDUK"
Emniyette sorguya alınan Ali Kaya ve Serkan Kaplan, çaldıkları malzemeleri hızla elden çıkardıklarını itiraf ederken verdikleri ifadeyle suçu yine klasik bir gerekçeye bağladı. Şüpheliler sorgularında, "Şeytana uyduk. Çaldığımız malzemeleri de sattık" diyerek kendilerini savundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)