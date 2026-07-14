Bitlis'te yüzlercesi sabah ilk iş yola çıkıyor: Her gün 15 kilometre gidiyorlar
Bitlis'te ilçesinde yüzlerce küçükbaş hayvan, her sabah günün ilk ışıklarıyla Nemrut Dağı eteklerindeki meralara doğru 15 kilometrelik yolculuğa çıkıyor. Gün doğumu ve gün batımında oluşan manzara ise görenleri hayran bırakıyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki meralarda otlatılan yüzlerce küçükbaş hayvanın sabahın ilk ışıkları ve gün batımında gerçekleştirdiği "tozlu yolculuk", ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.
Kıyıdüzü köyü'nde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan besiciler, gün doğumuyla birlikte sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli meralara çıkarıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen bu yolculukta yüzlerce hayvan, toplam 15 kilometrelik toprak yolu kat ediyor.
Akşam saatlerinde köye dönen koyunlar, burada sağılarak günlük süt üretimi gerçekleştiriliyor. Her gün düzenli olarak sürdürülen bu döngü, bölgede nesilden nesile aktarılan küçükbaş hayvancılık geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.
Kurak yaz günlerinde yüzlerce koyunun aynı anda toprak yolda ilerlemesiyle oluşan toz bulutları, Nemrut Dağı'nın etkileyici silüetiyle birleşerek seyirlik manzaralar ortaya çıkarıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan bu tablo, fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin ilgisini üzerine çekiyor.
Toz bulutlarının arasında sürülerine eşlik eden çobanların silüetleri, Bitlis kırsalındaki geleneksel yaşamı ve küçükbaş hayvancılığın hem zorlu hem de etkileyici yönünü gözler önüne seren dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.
Kıyıdüzü köyü sakinleri, her gün tekrarlanan bu zorlu yolculukla hem sürülerini verimli meralarda otlatıyor hem de kuşaktan kuşağa aktarılan hayvancılık geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. (DHA)