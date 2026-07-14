Bitlis'te yüzlercesi sabah ilk iş yola çıkıyor: Her gün 15 kilometre gidiyorlar

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Kıyıdüzü köyü'nde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan besiciler, gün doğumuyla birlikte sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli meralara çıkarıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen bu yolculukta yüzlerce hayvan, toplam 15 kilometrelik toprak yolu kat ediyor.