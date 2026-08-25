Bingöl'ün meşhur lezzetine talep arttı: 26 yıldır yayla yayla geziyorlar
Avrupa Birliği tescilli Bingöl balına talep artarken, Engin ve Aydın Tüz kardeşler en doğal balı üretmek için 26 yıldır arılarıyla yayla yayla geziyor.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşayan Engin ve Aydın Tüz kardeşler, AB tescilli Bingöl balını aslına uygun üretmek için 26 yıldır arılarıyla yayla yayla dolaşıyor.
Adaklı’nın Mercan Yaylası’nda baba mesleği arıcılığı devam ettiren 50 yaşındaki Engin Tüz ile 44 yaşındaki kardeşi Aydın Tüz, kışın ise arılarını Adana ve Mersin’e taşıyor.
İlkbaharda memleketleri Bingöl’e geri dönen kardeşler, mayıs sonlarında kovanlarını Adaklı çevresindeki bitki örtüsü zengin bölgelere taşıyor.
Haziran’dan itibaren yeniden yola koyulan kardeşler, arılarıyla bu kez Bingöl’ün yüksek rakımlı yaylalarına varıyor.
Tüz kardeşler, arılarına zengin bitki örtüsü içinde doğal nektar ve polen kaynakları sağlıyor. Yılın yarısını ailelerinden uzakta geçiren gezgin arıcılar, büyük emek ve fedakârlıkla en doğal balı üretmek için uğraşıyor.
Mercan Yaylası'nda hasat yapan kardeşler, yılın bu döneminde günün büyük bölümünü kovanlarının başında geçiriyor.
Bu yıl beklenenin üzerinde gerçekleşen mevsimsel yağışlarla bitki örtüsünün zenginleştiğini ifade eden Engin Tüz, şöyle dedi:
"Kışın arılarımızı Adana ve Mersin tarafına götürüyoruz. Mayıs ayının sonunda ise Adaklı'ya getiriyoruz. Haziran ayından sonra arıları dağlara, Adaklı'daki yaylalara götürüyoruz. Şu anda hasat zamanı. Şükürler olsun, hasat bu sene iyi. Hasat dönemi herkese hayırlı, uğurlu olsun."
Aydın Tüz de arıcılığın çok zahmetli ve emek gerektiren bir iş olduğunu ifade etti.
İşlerini en doğru şekilde yapabilmek için her zaman çabaladıklarını belirten Tüz, tüm emekler sonucu hasat sezonuna ulaştıklarını söyledi.
Bingöl balı tescil edildikten sonra ilginin ve satışların arttığını dile getiren Tüz, şu ifadeleri kullandı:
"Balımızı hayırlısıyla almaya başladık. Balımız organik baldır. Yılda bir defa bal alıyoruz. En doğal balı üretmek için çalışıyoruz. Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Oğlum Veysel'e de arıcılığı öğretiyorum. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz." (AA)