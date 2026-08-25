Bingöl'ün meşhur lezzetine talep arttı: 26 yıldır yayla yayla geziyorlar

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Aydın Tüz de arıcılığın çok zahmetli ve emek gerektiren bir iş olduğunu ifade etti.

İşlerini en doğru şekilde yapabilmek için her zaman çabaladıklarını belirten Tüz, tüm emekler sonucu hasat sezonuna ulaştıklarını söyledi.