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Halk TV Türkiye Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak

Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 yılı satış fiyatı kilogram başına 1900 lira olarak belirlendi.

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Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 1
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Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 sezonu satış fiyatı belirlendi.

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 2
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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda buluşan sektör temsilcileri, coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatının 1900 lira olarak belirlenmesine karar verdi.

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 3
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Bitki örtüsünün zenginliği ve yüksek rakımlı meraları sayesinde kendine özgü aroma ve kaliteye sahip olan Ardahan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiştir.

Şehrin önemli ekonomik değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli bal, belirlenen kriterlere göre üretilip denetlenmekte ve bu şekilde tüketiciye sunulmaktadır.

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 4
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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, belirlenen fiyatın komşu illerdeki piyasa koşulları da göz önünde bulundurularak belirlendiğini söyledi ve alınan kararın Ardahan arıcılığı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 5
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Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da 1900 liralık fiyatın üreticilere duyurulacağını belirtti.

Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak - Fotoğraf: 6
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Evliyaoğlu, "Yaptığımız değerlendirmelerle coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının fiyatını 1900 lira olarak belirledik. Kentimizde yaklaşık 35 bin kovan ve 650'yi aşkın arıcımız mevcut." şeklinde konuştu.

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