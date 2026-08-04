Ardahan'da fiyat belirlendi: Kilosu 1900 liradan satılacak

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Bitki örtüsünün zenginliği ve yüksek rakımlı meraları sayesinde kendine özgü aroma ve kaliteye sahip olan Ardahan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiştir.

Şehrin önemli ekonomik değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli bal, belirlenen kriterlere göre üretilip denetlenmekte ve bu şekilde tüketiciye sunulmaktadır.