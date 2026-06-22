Antalya'da balina sürprizi! Amatör balıkçı kaydetti

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KAMERAYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Balinayı fark etmesinin ardından hemen cep telefonuna sarılan amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde, balinanın bir süre teknenin çok yakınında yüzdüğü ve su yüzeyinde hareket ettiği net bir şekilde görüldü.

SU YÜZEYİNDE BİR SÜRE İLERLEDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Tekne çevresindeki varlığını bir süre daha sürdüren balina, su yüzeyinde belirli bir süre ilerledikten sonra derinlere dalarak gözden kayboldu. Doğal yaşam alanı açık denizler olan bu büyüklükteki bir canlının Alanya kıyılarına yakın bir noktada görüntülenmesi dikkat çekti.