Antalya'da balina sürprizi! Amatör balıkçı kaydetti
Antalya Alanya'da denize açılan amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, kale açıklarında nadir görülen bir balina ile karşılaştı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihi Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyinde alışılagelmişin dışında bir hareketlilik fark etti. Kıyıya yakın bir noktada gerçekleşen bu hareketliliğin kaynağını anlamak için teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan bir balina ile karşılaştı.
KAMERAYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Balinayı fark etmesinin ardından hemen cep telefonuna sarılan amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde, balinanın bir süre teknenin çok yakınında yüzdüğü ve su yüzeyinde hareket ettiği net bir şekilde görüldü.
SU YÜZEYİNDE BİR SÜRE İLERLEDİKTEN SONRA KAYBOLDU
Tekne çevresindeki varlığını bir süre daha sürdüren balina, su yüzeyinde belirli bir süre ilerledikten sonra derinlere dalarak gözden kayboldu. Doğal yaşam alanı açık denizler olan bu büyüklükteki bir canlının Alanya kıyılarına yakın bir noktada görüntülenmesi dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Amatör balıkçı tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı. Deniz ekosistemindeki bu nadir karşılaşma, kullanıcılar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. (DHA)