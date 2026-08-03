80 haneli köyün kaderi değişti bölgenin sebze ambarı oldu: Kar kış demeden üretiyorlar
Siirt'in Baykan ilçesindeki Ulaştı köyü, 180 serada 365 gün kesintisiz üretim yapıyor. Gurbete göçü önleyen "sera köyü", ürettiği sebze ve fideleri çevre illere satarak bölge ekonomisine can veriyor.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde yaklaşık 19 yıl önce devlet desteğiyle başlatılan fide üretimi, geçen yıllar içinde büyük bir başarı hikayesine dönüştü.
Yörede "sera köyü" olarak anılmaya başlayan 80 haneli ve 800 nüfuslu köyde sera sayısı 180'e yükseldi. Dağlarla çevrili zorlu arazi şartlarına rağmen köylüler, seracılık sayesinde yılın 365 günü kesintisiz üretim gerçekleştirerek geçimlerini topraktan sağlıyor.
ÜRETİM YIL BOYU SÜRÜYOR
Köy muhtarı Eyüp Hazar, seralarda ilk olarak domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştirdiklerini, fide sezonu bittiğinde ise salatalık üretimine geçtiklerini belirtti.
Salatalık hasadının ardından kış aylarında yeşil soğan ekimine başlandığını ifade eden Hazar, sera sayısını 500'e çıkarmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu ancak devletin çiftçiye vereceği desteklerle mümkün olabilir. Köyümüzün daha üretken ve verimli olması için çalışıyoruz. Üreticiler yılın her döneminde emek veriyor. Ulaştı köyü halkı yılın 365 günü üretimin içinde. Kar, kış, yağmur, dolu demeden seralarımızda çalışıyoruz. Ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz." diye konuştu.
Hazar, ürettikleri fideleri Van, Iğdır, Kayseri, Diyarbakır ve Batman gibi illere gönderdiklerini kaydetti.
"ARTIK GURBETE GİTMEK İSTEMIYORUM"
Köydeki üretim, gurbete çalışmaya giden vatandaşların da kendi topraklarına dönmesini sağladı.
Geçmişte gurbette hamallık yaparken köyüne dönüp seracılığa başlayan çiftçilerden Yasin Hazar, "Artık gurbete gitmek istemiyorum. Köyüme döndüm, seramı kurdum. Salatalık üretiyorum, biber de ektik. Köyümüzü kalkındırmak istiyoruz. Devlet desteğiyle üretimi daha da artırabiliriz. Köyümüz 'sera köyü' olarak anılıyor. Burada üretim olursa kimsenin gurbete gitmesine gerek kalmaz." ifadelerini kullandı. (AA)