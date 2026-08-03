80 haneli köyün kaderi değişti bölgenin sebze ambarı oldu: Kar kış demeden üretiyorlar

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Salatalık hasadının ardından kış aylarında yeşil soğan ekimine başlandığını ifade eden Hazar, sera sayısını 500'e çıkarmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu ancak devletin çiftçiye vereceği desteklerle mümkün olabilir. Köyümüzün daha üretken ve verimli olması için çalışıyoruz. Üreticiler yılın her döneminde emek veriyor. Ulaştı köyü halkı yılın 365 günü üretimin içinde. Kar, kış, yağmur, dolu demeden seralarımızda çalışıyoruz. Ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz." diye konuştu.