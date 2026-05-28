7 yıl aradan sonra 3 barajın kapakları aynı anda açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi sürüyor. Tam doluluğa ulaşan barajlarda DSİ koordinasyonuyla kademeli tahliye eş zamanlı yürütülüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarının dolusavak kapakları 7 yıl sonra ilk kez açıldı.

Kış aylarında yağan karın erimesi ve ilkbahar sağanaklarıyla birlikte Peri Çayı'nın yukarı havzasındaki üç baraj art arda tam doluluk seviyesine ulaştı.

DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonuyla su dengesini korumak ve enerji üretimini optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.

İlk tam doluluğa ulaşan Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında ise 2 gündür su tahliyesi devam ediyor.

Vadideki su akış hızı ve barajlardaki su seviyeleri ekipler tarafından anlık olarak izleniyor, tahliye süreci sorunsuz şekilde sürdürülüyor.

Dolusavak kapaklarının açılmasıyla Peri Çayı vadisinden coşkuyla akan su, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için görsel bir şölene dönüştü. (AA)

