Halk TV Türkiye 504 kuş türünden 209'u burada: Ağrı Dağı'nın etekleri baharda kuş cenneti oldu

Bu yıl etkili olan yağış ve kar nedeniyle su seviyesi yükselen Ağrı Dağı Milli Parkı, güneyden kuzeye göç eden kuşlar için önemli bir durak noktasına dönüştü. Ağrı Dağı etekleri göçmen kuşlarla dolup taştı.

5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın etekleri, güneyden kuzeye göç eden kuş türleri için kritik bir durak noktasına dönüştü.

Bulakbaşı ve Karasu sulak alanları ile Aras-Karasu taşkınlarıyla oluşan geçici alanlar, geçen yıllara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla su tuttu.

Artan su seviyesi, göç yolculuğuna çıkan kuşlara hem bol besin hem de güvenli konaklama imkanı sundu.

Türkiye'de kayıt altına alınan 504 kuş türünün 209'u bu bölgedeki sulak alanlarda gözlemleniyor.

Bölgede şu an çok sayıda kıyı kuşu ve ördek türü görülürken, sığ bataklık alanlar da kuşlara beslenme ortamı sağlıyor.

Iğdır Üniversitesi KUŞMER Müdürü Dr. Emrah Çelik, alanın su potansiyeli açısından çok iyi bir konumda olduğunu ve bunun türlerin hareketliliğini artırdığını belirtti.

Çelik, su seviyesinin mevcut düzeyde seyretmesi halinde yaz göçmenlerinin bölgeye gelmeye devam edeceğini ve tür sayısının daha da artacağını vurguladı.

Yurt genelinde yağışların iyi gitmesi sulak alanlara önemli ölçüde su girişi sağladı.

Yükselen su seviyesi kuşların besin bulmasını kolaylaştırdığı gibi yuvalama faaliyetlerini de olumlu yönde etkiledi.

Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin kuş çeşitliliğiyle her yıl çok sayıda araştırmacı ve doğa fotoğrafçısını bölgeye çekiyor. (AA)

