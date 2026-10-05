21 gün bekletilip küçük parçalara ayrılıyor! Tonlarca satılıyor
Uşak'ta kadınların imece usulü hazırladığı tescilli tarhana, 21 günlük fermantasyon sürecinin ardından küçük parçalara ayrılıp kurutuluyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhanadan yılda tonlarca satış yapılıyor.
Uşak'ta kadınlar, 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen tarhanayı evlerinde ve kadın kooperatiflerinde imece usulüyle hazırlıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen tarhana, kadınların emeğiyle gelecek kuşaklara taşınıyor.
Uşak'la özdeşleşen tarhana, kentte faaliyet gösteren 7 firma tarafından üretilirken, köylerde ve evlerde bir araya gelen kadınların dayanışmasıyla hazırlanıyor. Kent genelinde kadınların kurduğu 4 kooperatifte üretilip satışa sunulan tarhana, geleneksel lezzetin yaşatılmasının yanı sıra kadınların aile bütçesine katkıda bulunmasına da olanak sağlıyor.
Hava sıcaklıklarına bağlı olarak eylül sonunda başlayan tarhana mesaisi, aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.
Kırmızı biber, domates, soğan ve nane başta olmak üzere çeşitli malzemeler önce öğütülüyor. Ardından un, nohut, yoğurt ve maya eklenerek yoğrulan karışım, hamur kıvamına getiriliyor. Fermantasyon sürecinin tamamlanması için tekne ve leğenlerde 21 gün dinlendirilen hamur, yeterli kıvama ulaştığında kadınlar tarafından küçük parçalara bölünüyor.
Parçalara ayrılan tarhana hamurları, bahçelerde ya da kooperatiflerin üretim alanlarında beyaz çarşafların üzerine serilerek gölgede kurumaya bırakılıyor. Kuruyan parçalar daha sonra ufalanarak eleklerden geçiriliyor ve paketleniyor. Satışa hazır hale getirilen Uşak tarhanası, gelen siparişlere göre müşterilere ulaştırılıyor. Geleneksel ürün, acılı ve acısız olmak üzere iki farklı çeşitte hazırlanıyor.
Banaz ilçesinde tarhana üreten 56 yaşındaki üye Nezakat Işık, tarhana yapımını küçük yaşta annesinden öğrendiğini belirtti.
Evinde tarhana yapıp satarak uzun süre kendi kazancını sağladığını söyleyen Işık, 2021 yılından bu yana da köydeki kadınlarla kooperatif bünyesinde üretim yaptıklarını aktardı.
Yılda 6 ton tarhana satışı yaptıklarını kaydeden Işık, "Daha önceleri eşe, dosta, akrabaya yaparken 2021 yılında kooperatif kurduk. Kooperatifte yapmaya başladık. Bütün kadınlar, burada keyifli bir şekilde üretim yapıyoruz. Elinde kendi harçlığın olduğu zaman daha rahat harcıyorsun. Bana bu anlamda katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.
Köydeki arkadaşlarıyla tarhana yaptıklarını dile getiren Meyser Çelikkanat ise şöyle dedi:
"Üretmek, güzel bir şey. Kadınlarla birlikte ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Aile bütçemize, kendi bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çoluk çocuğumuza bir şeyler verebiliyoruz. Eşimizin eline bakmıyoruz en azından. Evde de boş zaman geçirmiyoruz. Tarhana yapım dönemini dört gözle bekliyoruz çünkü evde zaman geçmiyor bizim için. Arkadaşlarla bir araya gelip tarhana yapalım diye bekliyoruz." (AA)