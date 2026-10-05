21 gün bekletilip küçük parçalara ayrılıyor! Tonlarca satılıyor

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Köydeki arkadaşlarıyla tarhana yaptıklarını dile getiren Meyser Çelikkanat ise şöyle dedi:

"Üretmek, güzel bir şey. Kadınlarla birlikte ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Aile bütçemize, kendi bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çoluk çocuğumuza bir şeyler verebiliyoruz. Eşimizin eline bakmıyoruz en azından. Evde de boş zaman geçirmiyoruz. Tarhana yapım dönemini dört gözle bekliyoruz çünkü evde zaman geçmiyor bizim için. Arkadaşlarla bir araya gelip tarhana yapalım diye bekliyoruz." (AA)