15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta dünya 1 numarası oldu

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Dünya satrancındaki yükseliş sadece Yağız Kaan ile sınırlı kalmadı. Bir diğer rekortmen Türk büyükusta Ediz Gürel de dünya gençler sıralamasında 6'ncı basamakta yer aldı. Türkiye; bu sonuçlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ile yan yana gelerek, dünya gençler ilk 10 sıralamasında iki isimle temsil edilen üç ülkeden biri olmayı başardı.