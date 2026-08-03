15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta dünya 1 numarası oldu
Dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali’ndeki zaferleriyle dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Dünya şampiyonunu geride bırakan 15 yaşındaki milli sporcu, genel sıralamada ise 27’nci oldu.
15 yaşındaki Türk büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali'nde sergilediği performansla kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. Erdoğmuş, turnuvada aldığı galibiyetlerin ardından 2 bin 716 ELO puanına ulaştı. Genç sporcu, elde ettiği bu dereçeyle satranç tarihine adını bir kez daha yazdırdı.
Yağız Kaan Erdoğmuş, elde ettiği puanlarla Dünya Şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Bu sonuçla dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yerleşen Türk büyükusta, son bir yıl içerisinde tam 61 basamak birden tırmandı. Erdoğmuş, gençler kategorisindeki liderliğinin yanı sıra genel dünya sıralamasında da 27'nci sıraya yükseldi.
Dünya satrancındaki yükseliş sadece Yağız Kaan ile sınırlı kalmadı. Bir diğer rekortmen Türk büyükusta Ediz Gürel de dünya gençler sıralamasında 6'ncı basamakta yer aldı. Türkiye; bu sonuçlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ile yan yana gelerek, dünya gençler ilk 10 sıralamasında iki isimle temsil edilen üç ülkeden biri olmayı başardı.
Dünyanın en genç büyükustası unvanını taşımayı sürdüren Yağız Kaan Erdoğmuş, nisan ayında da önemli bir eşiği geride bırakmıştı. Nisan ayında 2 bin 700 ELO barajını aşan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinde bu puan seviyesine ulaşan "en genç oyuncu" unvanını elde etmişti.