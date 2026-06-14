12. kattan düşüp ölümden döndü! Ecrin’in ilk isteği yürekleri dağladı

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DÜŞÜŞÜN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE KURULACAK UZUN MASA

Aile, hastane süreci bittiğinde düşüşün gerçekleştiği alanla yeni bir formda yüzleşmeye hazırlanıyor. Ecrin, bilincini kaybettiği ve ölümden döndüğü o beton zeminde dev bir masa kurmayı planlıyor. Hedefi; tüm ihtiyaç sahiplerini ve o an sitenin bahçesinde olup olaya tanıklık eden, babasının ifadesiyle "Olaydan çok etkilenen" çocukları aynı masada toplayarak yemek yedirmek ve oyuncak dağıtmak.

Baba Karaca, kızının taburcu olduktan sonraki rotasını doğrulayarak planlarını netleştiriyor: "Ecrin’in bir diğer isteği ise yardım götürdüğümüz gecekondu mahallelerine yeniden gitmek. Rüyasında gördüğü Melek'e sarılmak ve oradaki tüm çocuklarla ilgilenmek istiyor. Kızım tamamen iyileştiğinde onun bütün hayallerini gerçekleştireceğiz."

Ecrin’in 12’nci katın merdiven boşluğundan başlayan ve beton zeminde biten düşüşü, onu hayattan koparmadı. Aksine; güvenlikli ve çok katlı sitelerin dünyasından, tarım işçilerinin çadırlarına uzanan yeni bir mesainin başlangıç noktası oldu.