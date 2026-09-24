10 yıldır bu anı bekliyorlarmış: Yuvadan çıkan minikler herkesi sevindirdi
Kayseri’de 10 yıl aradan sonra yumurtadan çıkan iki deve kuşu yavrusu herkesi sevindirdi. Anne deve kuşlarının kalan 9 yumurta üzerindeki bekleyişi ise sürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ndeki kuluçka sürecinin tamamlanmasının ardından iki deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.
Belediyenin yazılı açıklamasında, hayvanların doğal davranışlarını sergilemelerine uygun koşullar sunulduğu belirtilen hayvanat bahçesinde aynı yaşam alanını paylaşan deve kuşlarının, 10 yıl aradan sonra 45 gün önce toplam 11 yumurta bıraktığı belirtildi.
Yaklaşık 45 günlük kuluçka döneminin tamamlanmasının ardından yavrulardan ilki 6 gün önce, ikincisi ise dün yumurtadan çıktı.
Anne deve kuşları, geriye kalan 9 yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatmaya devam ediyor.
Hayvanların sağlık durumları, beslenme düzenleri ve yaşam koşulları, veteriner hekimler ile uzman bakıcılar tarafından düzenli olarak takip ediliyor.
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde 136 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvan barınıyor. (AA)