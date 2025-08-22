ZYD Teknoloji, Türk mühendisliğinin gücünü ABD’de temsil edecek

Türkiye’nin yenilikçi sanayi girişimlerinden ZYD Teknoloji, endüstriyel otomasyon ve robotik sistemlerde geliştirdiği ileri çözümlerle Amerika pazarına açılıyor. Gıda, sağlık, plastik geri dönüşüm, ekstrüzyon, termoform, IML robotlar, kaynak robotları, pozisyonerler ve özel üretim makineler alanındaki yüksek kapasiteli sistemlerini ABD sanayisine sunmaya hazırlanan şirket, endüstri 4.0’ın getirdiği dijital dönüşümü makinelerine entegre ediyor. Amerika pazarında yerli üretim makinelerle güçlü bir konum hedeflerken; önümüzdeki yıl Los Angeles merkezli operasyonuyla hem Batı Yakası’ndaki teknoloji şirketleri hem de Orta ve Doğu Amerika’daki sanayi bölgelerine ulaşmayı planlıyor.

Amaçlarının Türk mühendisliğini en gelişmiş teknolojilerle harmanlayarak Amerikan endüstrisinin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurgulayan ZYD Teknoloji Kurucusu Zeyd Emrah İlkkahraman ise konuya dair, “Amerika’da özellikle hızlı üretim kapasitesine sahip gıda paketleme makineleri ve yüksek hassasiyetli kaynak robotlarına büyük ilgi olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’DE BAYİ VE DİSTRİBÜTÖR AĞI KURACAK

Servo motor kontrollü hızlı üretim hatları, akıllı paketleme makineleri, enerji verimliliği yüksek robotik sistemler ve IoT tabanlı uzaktan izleme çözümleriyle dikkat çeken ZYD Teknoloji, makinelerinde öngörücü bakım (predictive maintenance) ve hızlı format değişimi gibi özelliklerle işletmelere hem üretim verimliliği hem de bakım maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Amerika’da doğrudan fabrika satışlarının yanı sıra; bayi ve distribütör ağı kurmayı hedefliyor. Aynı zamanda satış sonrası mekanik destek ve Türkiye’den uzaktan otomasyon desteği sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı planladıklarını aktaran Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Zeyd Emrah İlkkahraman, şu değerlendirmede bulundu:

“Geleneksel üretimde insan müdahalesine bağımlı olan süreçlerde, artık robotik sistemlerle tam otomasyona geçiliyor. Işığa bile ihtiyaç duymadan, 7/24 çalışan sistemlerle insan hatası minimize ediliyor, enerji tasarrufu sağlanıyor ve üretim sürekliliği garanti altına alınıyor. Biz de ZYD Teknoloji olarak Türkiye’de ve uluslararası pazarda bu tür sistemlerin kurulumunda aktif rol alıyoruz. Bir gıda fabrikasında gerçekleştirdiğimiz tam otomatik robotik paletleme projesi, %30 daha hızlı üretim ve %25 daha az enerji tüketimi ile bu dönüşümün canlı bir örneği oldu.”

9. Türkiye Brand Summit & Altın Marka Ödülleri kapsamında teknoloji şirketlerini değerlendirmek üzere jüri üyesi olarak görev alan ZYD Teknoloji Kurucusu Zeyd Emrah İlkkahraman, böylece teknoloji dünyasındaki güvenilirliğini, yenilikçi vizyonunu ve mühendislik alanındaki uzmanlığını bir kez daha tescillerken diğer faaliyetlerine dair, “Yazılım geliştirme, IoT altyapısı ve robotik sistemler konularında ihracat odaklı projelere imza atıyoruz. Şimdi sırada ABD var. Bu adımla ileri teknolojilerde geliştirdiğimiz çözümleri küresel arenaya taşıyacak, Amerikan sanayisinin de dönüşümüne katkıda bulunacağız” dedi.

ZYD Teknoloji, bugüne kadar yüksek hızlı paketleme robotlarından yapay zeka destekli durum izleme platformlarına kadar çok sayıda özel projeyi hayata geçirdi. Tüm gelirlerini Türkiye’deki müşterilerinden elde ederken; mimarisi, dokümantasyonu ve destek iş akışlarını uluslararası çapta ölçeklenecek şekilde oluşturdu. Zeyd Emrah İlkkahraman tarafından kurulan şirket, küresel otomasyon markalarıyla işbirliği yaparak makine üreticileri ve son kullanıcılar için özel dijital çözümler sunmayı sürdürüyor.

