YÖMEV, çocukların geleceğine yön verecek eğitim programını açıkladı

YÖMEV, çocukların geleceğine yön verecek eğitim programını açıkladı
Yayınlanma:
YÖM Eğitim Vakfı, erken çocukluk eğitimine 360 derece gelişim yaklaşımıyla yeni bir vizyon kazandırıyor. Edirne’deki Filiz Okulları’nda ve Aydın, Nazilli’deki Dört Renk Okulları’nda başlayan İlkAdım360 programı, YÖMEV akreditasyonuyla Türkiye genelindeki anaokullarına yaygınlaştırılacak.

YÖM Eğitim Vakfı (YÖMEV), erken çocukluk eğitiminde bütünsel gelişimi merkeze alan İlkAdım360 programını hayata geçirdi. İlk uygulama, Edirne’deki Filiz Okulları ile Aydın, Nazilli’deki Dört Renk Okulları’nın anaokulunda yapılacak. Üç yıllık bir yolculuğa yayılan, tematik ve beceri odaklı program, YÖMEV akreditasyonuyla Türkiye genelindeki farklı anaokullarında da uygulanabilecek.

360 derece gelişim yaklaşımı

Çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini merkeze alan dört ayaklı bir felsefeye dayanan program, renkli ayak izleriyle simgeleniyor. Çocukların yalnızca akademik değil; yaratıcılık, doğa sevgisi, sanat, paylaşım ve birlikte yaşama kültürü gibi değerlerle de donanmasını hedefliyor.

YÖMEV Başkanı Kayhan Karlı, programın vizyonunu şu sözlerle anlattı: “Bugün attığımız her adım, yarının dünyasını şekillendiriyor. Erken çocukluk döneminde verilen eğitim, bireyin geleceği kadar toplumun da geleceğini belirliyor. İlkAdım360 ile çocuklarımızın ilk adımlarını sadece bilgiyle değil, sevgiyle, bilimle, sanatla ve yaratıcılıkla karşılıyoruz. Onların dünyaya güvenle bakmasını, potansiyellerini keşfetmesini ve birlikte yaşam kültürüyle büyümesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki küçük yaşta atılan sağlam adımlar, gelecekte büyük toplumsal dönüşümlere ilham verir.”

Öğretmenlere özel rehberlik

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kazanımlarıyla tam uyumlu olarak hazırlanan İlkAdım360; üç yılda, dört çeyrek döneme yayılmış 36 haftalık bir plan içeriyor. Her çeyrekte düzenlenen “Deneyim Günü” etkinlikleriyle veliler de sürece dahil ediliyor, öğrenme aileyle birlikte anlam kazanıyor.

İlkAdım360 programı kapsamında eğitmenler için uygulama rehberleri, etkinlik planları ve felsefi kılavuzlar hazırlandı. YÖMEV, akreditasyon sürecinde standartları belirleyerek programın kalitesini sürekli takip ediyor.

Tüm anaokullarına açık

YÖMEV, erken çocukluk eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım geliştirmek isteyen tüm anaokullarını İlkAdım360 programına davet ediyor. Programa katılan kurumlara akreditasyon, mentorluk ve sürekli gelişim desteği sunuluyor. Başvurular yomevorg adresinden yapılabiliyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!