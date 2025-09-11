Türkiye, BRICS+ Moda Zirvesi’nde küresel sahneye çıktı

Türkiye, BRICS+ Moda Zirvesi’nde küresel sahneye çıktı
Yayınlanma:
Moskova’da gerçekleştirilen BRICS+ Moda Zirvesi, küresel moda endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirveye paralel düzenlenen Moskova Moda Haftası kapsamında Türkiye’yi tanınmış tasarımcı Emre Erdemoğlu temsil etti.

Ağustos sonunda Moskova'da düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi, modanın yeni liderlerini bir araya getiren önemli bir uluslararası platform olarak öne çıktı. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri satın alma gücü paritesi ve küresel GSYİH payı açısından etkilerini giderek daha fazla hissettirirken, moda ve tekstil endüstrilerinde de paralel bir dönüşüm yaşanıyor. Bu bölgeler arasında güçlü bağlantılar kurmak, acil bir stratejik öncelik haline geldi.

1-cover-photo-brics-fashion-summit.jpg

BRICS+ Moda Zirvesi, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından 65'in üzerinde ülkenin temsilcilerini bir araya getirdi. BRICS'e ortak olarak katılma olasılığı bulunan Türkiye için zirveye katılım, ulusal moda endüstrisinin uluslararası konumunu güçlendirme açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

2-brics-fashion-summit-2.jpg

Kültürel çeşitliliğe saygı

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, zirvenin moda endüstrisi içindeki ilgili imalat sektörlerinin geliştirilmesine odaklanan genel oturumlarından birinde önemli bilgiler paylaştı “İşbirliği, gelişmekte olan ekonomilerin güçlü yanlarını bir araya getirmelerine olanak tanır. Örneğin, bir ülkenin hammaddelerini başka bir ülkenin üretim kapasitesiyle veya bir ülkenin zanaatkarlığı, başka bir ülkenin dijital perakende altyapısıyla birleştirebilir” diye vurguladı. “Bu, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırır ve sürdürülebilir uygulamalara ve yeni teknolojilere erişimi hızlandırır.”

Moda alanında kurulan diplomatik ilişkiler, BRICS+ Moda Zirvesi'nin temel ilkelerinden biri olmaya devam ederken, ademi merkeziyetçilik ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ön plana çıkıyor. Bu kavramlar, Türkiye'nin stratejik konumlandırması açısından özellikle önem arz ediyor.

Modest Fashion Week CEO'su Özlem Şahin Ertaş, “Vakfımız moda haftası etkinlikleri düzenliyor. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde kendimize şu üç soruyu soruyoruz: Hangi değerleri teşvik ediyoruz? Sektöre hangi çözümü sunuyoruz? Yaptıklarımızın sonucu nedir? Şu anda 60'tan fazla ülkeyi bir araya getiriyor, farklı hükümet yapılarıyla çalışıyor ve çeşitli kitlelere hitap ediyoruz. Her etkinlikte, kültürel çeşitliliğe saygı gösterme hedefiyle hareket ediyoruz.”

3-emre-erdemoglu-at-moscow-fashion-week.jpg

Türkiye, ünlülerin tasarımcısı Emre Erdemoğlu tarafından temsil edildi

Bu kültürel çeşitliliğin canlı bir örneği, BRICS+ Moda Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenen Moskova Moda Haftası oldu. Rusya'nın başkenti, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Guatemala, Rusya ve birçok ülkeden tasarımcıları ağırladı. Moskova podyumlarında Türkiye'yi, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Kenan Doğulu gibi eğlence sektörü yıldızları ve ünlülerin kıyafetlerini tasarlayan tanınmış tasarımcı Emre Erdemoğlu temsil etti.

Emre Erdemoğlu, “Bu etkinlik, uluslararası bir kitleye paha biçilmez bir tanıtım fırsatı sunarak, küresel moda endüstrisindeki ağımızı genişletmemize yardımcı oldu. Ayrıca, diğer prestijli tasarımcılarla birlikte koleksiyonlarımızı sergilemek için eşsiz bir platform sunarak, markanın tanınırlığını ve güvenilirliğini artırdı. Moskova Moda Haftası’na katılmak, yeni fikirler ve işbirlikleri için ilham verip yaratıcı evrimi teşvik ederken, hem Avrupa hem de Avrasya pazarlarındaki konumumuzu güçlendirdi. Genel olarak, markanın gelişimini desteklemeye ve hızlandırmaya devam eden hayati bir deneyim oldu.”

Güven ve eşit diyalog ortamı olarak kendini kanıtlayan BRICS+ Moda Zirvesi, Türkiye için yeni ortaklıklar ve ekonomik büyüme açısından önemli fırsatlar yarattı.

