TLS Lojistik, 25. yılını Peninsula İstanbul’daki gala gecesiyle kutladı

Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden TLS Lojistik, 25. yılını Peninsula İstanbul’da düzenlediği gala yemeğiyle kutladı. Yıl boyunca hayata geçirilen iletişim, etkinlik ve kurumsal projelerin finali niteliğindeki gece, şirketin çeyrek asırlık birikimini, vizyonunu ve gelecek hedeflerini yansıtan nitelikli bir buluşmaya sahne oldu.

TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, “Bazı yolculuklar mesafelerle değil, iz bırakan adımlarla ölçülür. TLS Lojistik için 25 yıl; yalnızca geçen zamanın değil, büyüyen bir vizyonun, olgunlaşan bir kurum kültürünün ve her adımda yeniden tanımlanan bir yolculuğun hikayesi. Bu yolculuğu, modern şıklıkla klasik gala zarafetini buluşturan bir geceyle kutladık. Geçmişe saygıyı ve geleceğe güveni aynı anda yansıtan etkinlikteki her detay, kalite anlayışımızı ve kurumsal duruşumuzu sessiz ama güçlü bir dille anlattı” dedi.

25. YIL KUTLAMASI TEK GECEYLE SINIRLI KALMADI

TLS Lojistik, 25. kuruluş yılını yalnızca bir geceyle değil; yıl geneline yayılan kapsamlı bir programla ele aldı. Kültür-sanat projeleri, kurumsal etkinlikler, paydaş buluşmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla şekillenen bu özel yıl, şirketin geçmişini onurlandırırken geleceğe dair güçlü bir perspektif ortaya koydu.

Gala gecesinde, TLS Lojistik’in bugün geldiği noktaya katkıda bulunan yönetim kadrosu ve çalışanlar bir araya geldi. Gece boyunca, şirketin 25 yıllık hikayesi paylaşılırken, önümüzdeki döneme dair stratejik vizyonu da aktarıldı.

Gala kapsamında yapılan konuşmalarda, TLS Lojistik’in sürdürülebilir büyüme yaklaşımı, operasyonel mükemmeliyet hedefleri ve uluslararası ölçekteki konumlanması vurgulandı. Şirket, 25 yılı geride bırakırken odağını geleceğe çevirerek önümüzdeki beş yıla ilişkin yol haritasını da katılımcılarla paylaştı.

YENİ DÖNEM ODAĞI: OPERASYONEL MÜKEMMELİYET VE ULUSLARARASI DERİNLEŞME

Altuğ Hacıalioğlu, “Peninsula İstanbul’da modern ve zamansız bir konseptle kurgulanan gala yemeği; TLS Lojistik’in marka değerlerini, kalite anlayışını ve kurumsal olgunluğunu yansıtan seçkin detaylarla hayata geçirildi. Gecenin atmosferi, 25 yıllık bir kurum kültürünün hem olgunluğunu hem de dinamizmini aynı anda hissettirdi” dedi.

TLS Lojistik’in yeni dönem hedeflerine de değinen TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, “Operasyonel mükemmeliyet, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası ölçekte derinleşme hedefleri, markamızın yeni dönemdeki temel taşlarını oluşturuyor. Birikimimiz, insan kaynağımız ve vizyonumuzla geleceğin lojistik dünyasında daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlanıyoruz” açıklamasını yaptı.