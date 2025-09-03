SAP Genç Profesyoneller Programı, 15’inci mezunlarını Unifree Duty Free işbirliğinde verdi

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider olan SAP, Türkiye'nin duty-free işletmecisi Unifree Duty Free ortaklığında gerçekleştirdiği SAP Genç Profesyoneller Programı’nın 15. dönemini tamamladı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 27 genç, 7 Nisan-22 Mayıs tarihlerindeki yoğun bir eğitim sürecinin ardından sertifikalarını aldı.

2012’den bu yana dünya genelinde 4.500’ü aşkın, Türkiye’de ise 300’den fazla mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. Bu yıl “SAP S/4HANA Genel Bakış” eğitimini perakende sektörüne yönelik sunarak bir ilke imza atan program, üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programından mezun olanlar, SAP’nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 2 farklı sertifikanın sahibi oluyor. SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam ediliyor. 15’inci dönemde katılımcılar, “SAP S/4 HANA ile İş Süreci Entegrasyonu” sertifikası alarak perakende fonksiyonları alanında derinlemesine bilgi edindi.

“Bu program, nitelikli işgücü yetiştirme misyonumuzun bir parçasını oluşturuyor”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, programa ilişkin şu açıklamada bulundu: “24 yıldır dijital dönüşümün tam merkezinde yer alan SAP Türkiye olarak, teknoloji ekosisteminin gelişmesinin en önemli unsurlarından olan insan kaynağının geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Gençleri 21. yüzyılın gerektirdiği dijital becerilerle donatarak genç istihdamına kazandırmak hedefiyle, 2018’den bu yana SAP Genç Profesyonel Programı’nı ülkemizde de düzenliyoruz. 15’incisini bu yıl Unifree işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz SAP Genç Profesyonel Programı ile kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümlerindeki liderliğimizi, genç yeteneklere yatırım yaparak pekiştirmekten gurur duyuyoruz.”

Unifree Duty Free CEO’su Korhan Öz: "15. SAP Genç Profesyoneller Programı kapsamında genç yetenekleri Unifree’de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Katılımcıların hem teknik hem de kişisel becerilerle donatıldığı bu program, Unifree olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzda bize değerli bir katkı sundu. Mezunların elde ettikleri bilgi birikimi ve yetkinlikler, iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmaları açısından son derece kıymetli. SAP ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin bir parçası olmaktan ve gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik etmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Türkiye’de 15 binden fazla SAP uzmanı var”

Türkiye’deki SAP Genç Profesyoneller Programı’ndan mezun olanların neredeyse %100’ünün işe yerleştirildiğini söyleyen Uğur Candan, SAP’nin programa verdiği önemi şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’de 60’tan fazla iş ortağı ve onların bünyesinde görev alan 6 bine yakın SAP uzmanı ekosistemimiz, SAP kullanan şirketlerdeki danışmanlarla birlikte 15 bini aşıyor. Ancak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu uzman sayısı bu rakamın çok üzerinde. Bu açığı kapatmak adına, ileri teknolojiler alanında yeni nesil SAP danışmanları yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Bilişim sektörüne 15. kez genç yetenekler kazandırdığımız programımızda sadece teknik bilgi ile sınırlı kalmıyor, katılımcıların kişisel becerilerini geliştirebilecekleri, interaktif bir ortamda bilgi alışverişinde bulunabilecekleri dinamik bir öğrenme deneyimi sunuyoruz.

SAP Genç Profesyoneller Programı hem sektörümüzün geleceğine yönelik nitelikli işgücü yetiştirme misyonumuzun bir parçasını oluşturuyor hem de gençlerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Mezunlarımızın, edindikleri bilgi ve becerilerle iş dünyasına yüksek katma değer kazandıracaklarına inanıyoruz. Dijital yetenekleri geliştirmek, 21. yüzyılın gerektirdiği yeni teknolojileri içeren eğitimleri zorunlu kılıyor.”