Rize’nin 60 yıllık lezzet durağı, yerel ekonomiye taahhüdünü açıkladı

Yayınlanma:
Altmış yıldır kaliteden ödün vermeyen restoranın hizmet anlayışı, bir kentin lezzet hafızasını oluşturuyor. Karadeniz pidesinin Rize’deki adresi 2026’daki rotasını ve yerel ekonomiye taahhüdünü açıkladı.

Karadeniz pidesinin Rize’deki adresi, 2026’daki rotasını ve yerel ekonomiye taahhüdünü açıkladı. Rize’nin 60 yılı geride bırakan Huzur Pide, 1966’dan bu yana sürdürdüğü lezzet yolculuğunu, tek şubesinde büyüyen ve yenilenen vizyonuyla sürdürüyor. Rize’de yemek yenebilecek başlıca lokasyonlar arasında gösterilen restoran, 85 kişilik kadrosuyla gastronomi deneyimini zenginleştirmeye odaklanıyor.

“RİZE’DEKİ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜN ÇITASINI BELİRLEYECEĞİZ”

Huzur Pide Genel Müdürü Ahmet Tornacı, temel felsefelerini şu şekilde paylaştı: “Burası sadece bir lezzet durağı değil, insanların rahat ve güvenilir bir şekilde, huzur içinde vakit geçirebileceği bir adres. Bizim vizyonumuz, Huzur Pide’yi sadece geçmişten gelen bir miras olarak değil, aynı zamanda gelecekte de Rize'deki gastronomik kalitenin çıtasını belirleyen bir marka olarak konumlandırmak. Huzur içinde yemek yenebilen bir mekan yaratmayı, geleceğe dair tüm adımlarımızın merkezine koyduk.”

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, BU MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK”

Menüleri hakkında da bilgiler paylaşan Ahmet Tornacı, “Daima hızlı servis, temizlik ve ferahlığı önceliklendiriyoruz. Kullanılan kaliteli malzeme ve ustalarımızın emeği, lezzetlerimizin temelini oluşturuyor. Menümüzdeki 25 çeşit sulu yemeğin yanı sıra; döner, sütlaç, kavurma, pide ve kuru fasülye gibi öne çıkan yemeklerimiz, bizi ayrıştıran en güçlü unsurları oluşturuyor” diyerek ifadelerine şunları ekledi:

“Rize’de yemek sektörünün büyüdüğünü görüyoruz ve bu ivmenin öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Şubemizde, sunduğumuz zengin ürün çeşitliliğiyle geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Bizim için en büyük hedef, önceki nesillerden devraldığımız lezzet bayrağını en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere taşımak. Huzur Pide, Rize’nin köklü bir değeri olarak, misafirlerine her zaman aynı yüksek standartta hizmet vermeye devam edecek.”

“TEK ŞUBEYLE 85 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

Markanın köklü geçmişi ve tek şubede ulaştığı yüksek kapasiteye değinen Huzur Pide Genel Müdürü Ahmet Tornacı, değerlendirmelerini yerel istihdam ve ekonomiye katkılarına dair taahhütlerini yineleyerek sonlandırdı:

“Tek bir şubeyle 85 kişilik istihdam sağlamamız, Rize ekonomisine verdiğimiz önemin ve gücümüzün göstergesi. Gelecek planlarımızda, coğrafi genişleme yerine mevcut tek şubemizin sunduğu deneyimi sürekli olarak mükemmelleştirmek ve daha fazla misafir ağırlamak yer alıyor. Bu vizyonla sadece geçmişten aldığımız mirası ileriye taşımakla kalmayacak, Rize’deki kalite ve hizmet standardını koruma sözümüzü de güçlendireceğiz.”

Kaynak:Tanıtım Bülteni

