Reinickendorf’tan Univ. Prof. Dr. med. Hüseyin İnce’ye Altın Onur Madalyası: Çağımızın Öncü Kardiyoloğuna Anlamlı Takdir

Bugün Prof. Dr. med. Hüseyin İnce, ilçenin en yüksek nişanı olan "Altın Reinickendorf Madalyası" ile onurlandırıldı. Belediye binasında düzenlenen törende Belediye Başkanı Emine Demirbüken-Wegner (CDU), modern kalp tıbbına hem Almanya'da hem de dünya çapında yön veren bir uzmanı takdirle selamladı.

Belediye Başkanı yaptığı övgü dolu konuşmada, Prof. İnce'nin "kendi kuşağının en seçkin temsilcilerinden biri" olduğunu vurguladı; tıbbi ilerlemeyi sadece takip eden değil, ona aktif olarak şekil veren bir hekim olduğunun altını çizdi. 1972 yılında Türkiye'nin Darende ilçesinde doğan ve Almanya'da büyüyen İnce'nin olağanüstü yolu erkenden belli olmuştu: Tıp eğitimini dönem birincisi olarak tamamlaması, tüm kariyerine damga vuracak olan o hassasiyet, azim ve tutkunun ilk işaretiydi.

whatsapp-image-2025-12-24-at-6-40-24-pm.jpeg
Prof. Dr. Hüseyin İnce, Belediye Başkanı tarafından takdim edilen ödüllerle birlikte

Hamburg ve Rostock’taki görevlerinin ardından İnce, genç yaşta profesör unvanını aldı. Onun alametifarikası; araştırma, inovasyon ve klinik uygulamayı birbirine sıkı sıkıya bağlamasıdır. Belediye Başkanı, "O, hem kalp ameliyatları gerçekleştiren hem de aynı zamanda kalp tıbbının geleceğini inşa eden bir isimdir," ifadelerini kullandı.

Prof. İnce, 2013 yılından bu yana Berlin'deki Vivantes kliniklerinde, dolayısıyla Reinickendorf'ta da görev yapmaktadır. 2015 yılında Almanya'da eşi benzeri olmayan bir çift görev üstlendi: Berlin'de Klinik Direktörlüğü'nün yanı sıra Rostock'ta W3 Profesörü ve Klinik Direktörü oldu. Bu sayede, Almanya genelindeki en fazla kardiyolojik yatak kapasitesinin sorumluluğunu yürütmektedir; bu, tıbbi mükemmeliyetin yanı sıra stratejik düşünme ve güçlü bir liderlik yeteneği gerektiren bir görevdir.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

