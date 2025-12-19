Rabi Mobilya’dan sektöre dijital imza: Üretimde robotik devrim

Gıda ve turizm endüstrilerinden sonra, mobilya sektörü de robotik çağa adım attı. Türkiye mobilya sektörünün genç oyuncularından Rabi Mobilya, üretim teknolojisi ve kapasite yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Aylık 10.000 adet mobilya üretim kapasitesine sahip modern tesislerinde faaliyet gösteren şirket, tamamen insansız teknolojilerle çalışacak yeni üretim hattını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 80.000.000 TL’lik teknoloji yatırımı, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve Rabi Mobilya’nın üretim kapasitesini 25.000 adede çıkaracak.

180 kişilik uzman kadrosu, güçlü e-ticaret altyapısı ve yaygın lojistik ağıyla Türkiye’nin tüm şehirlerine ulaşan Rabi Mobilya’nın, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu “Yatırımlarımızın temel amacı, Türkiye’de üretimi güçlendirmek ve müşterilere daha hızlı, kaliteli çözümler sunmak. Yeni yatırımla birlikte üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, teslimat sürelerini kısaltılmayı ve kalite standartlarımızı daha da ileri taşınmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yaşam alanlarına estetik ve konfor katıyoruz”

Söz konusu gelişmelerle birlikte Endüstri 4.0 uyumlu üretim modelini uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumladıklarını aktaran Adnan Demiroğlu, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“2016 yılında Konya’nın Selçuklu ilçesinde 2 bin metrekarelik mütevazı bir alanda başlayan yolculuğumuz, bugün dev bir üretim üssüne dönüştü. Marka değerimizi her geçen gün yükseltirken, faaliyetlerimizi üretim ve depolama dahil 22 bin metrekare kapalı alana taşıdık. 180 kişilik uzman kadromuzla, mobilya üretimi ve e-ticaret sektöründe Türkiye’nin öncü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşam alanlarına estetik ve konfor katan mobilyalarımızı; kalite ve güven çatısı altında müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkemizle, sektördeki öncü duruşumuzu her yeni tasarımla bir adım ileriye taşıyoruz.”