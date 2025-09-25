Portal 2030–2050 Moskova’da sona erdi: 110 DJ, 240 saati aşkın elektronik müzik ve benzersiz dijital sanat deneyimi

Portal 2030–2050, başkent sakinleri ve misafirleri için ücretsiz olarak düzenlendi. 17 gün boyunca Moskino Film Fabrikası, Moskova’nın gece hayatının ruhunu yansıtan bir mekâna dönüştü. Festivalde EDM yıldızlarının setleri 240 saatin üzerinde çaldı, toplamda 150’den fazla etkinlik gerçekleştirildi.

DJ performanslarına etkileyici görsel şovlar eşlik etti. Bu yıl festivalin sanat yönetimi ekibine, AFTERLIFE ve Soundstorm gibi büyük festivallere multimedya içerikleri üreten John Dave de katıldı. Ana sahne programları onun dijital performanslarıyla başladı.

PORTAL 2030–2050 YARIŞMALAR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİ

5–7 ve 12–14 Eylül hafta sonlarında ise festivalin ana sahnesinde büyük isimler sahne aldı: Edward Maya (Romanya), Sak Noel (İspanya), Yves Larock (İsviçre), Burak Yeter (Türkiye), Legroni (Gürcistan) ve Willy William (Fransa). 14 Eylül’de, Moskova Şehir Günü’ne özel olarak İtalyan DJ ve prodüktör Alex Gaudino, ünlü parçası Destination Calabria’nın yeni versiyonunu ana sahnede seslendirdi ve elektronik müzik merkezinin kalbinden Moskova halkını kutladı.

Festival ayrıca 20’den fazla sanatçıyı bir araya getiren “CONTEST. MEDIA-ART” adlı dijital sanat yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Yarışma, “3D Mapping” (hareketli grafikler) ve “VJing” (ana sahne DJ’lerinin performansları eşliğinde gerçek zamanlı video miksleme) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Konuklar, yarışan eserleri Moskino Film Fabrikası’nın cephelerine yansıtılmış olarak izleyebildi. Kazananlar 14 Eylül’de açık hava sahnesinde duyuruldu — Rusya’dan altı dijital sanatçı ödüllerin sahibi oldu.

29–31 Ağustos’ta festivalin ilk hafta sonunda özel bir K-POP programı gerçekleştirildi. Ana sahnede Güney Koreli sanatçı SONG WON SUB, Kazak grubu NOMADS ve Rus senfoni orkestrası CAGMO yer aldı. Mekân, idol kutusu yapımı atölyeleri, reçine anahtarlık tasarımı, hat sanatı dersleri, bilgi yarışmaları, karaoke seansları ve geleneksel hanbok (Kore’nin geleneksel kıyafeti) giyme deneyimi ile adeta bir Asya kültür alanına dönüştü. Ayrıca konuklar, kişiselleştirilmiş arabaların oluşturduğu renkli bir sokağın ve araçları sanat eserlerine dönüştüren canlı airbrush (bir tür sprey ile boyama) gösterisinin tadını çıkardı.

Bu özel program kapsamında büyük ölçekli Moskova K-POP Cover Dance Cup düzenlendi. Rusya’nın 23 bölgesinden 50’nin üzerinde ekip yarışmaya katıldı. Jüri üyeleri arasında, BTS, BLACKPINK ve Stray Kids gibi dünyaca ünlü gruplarla çalışmış Güney Koreli koreograf Seongchan da vardı. Seongchan ayrıca 1.300 kişinin katıldığı K-pop dans masterclass’ları gerçekleştirdi.

Festivalin ana simgesi, 14 metre yüksekliğinde bir kozmonot heykeli oldu. Bu heykel, geleceğin genç kâşiflerini ve Moskova’nın yeni ufuklara uzanan cesur ruhunu temsil etti.

Moskova, uluslararası ölçekte ses getiren kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak bir kez daha dünya çapında bir trend belirleyici olduğunu kanıtladı. Portal 2030–2050 gibi girişimler, şehirlerin nasıl yaratıcılık ve inovasyon merkezine dönüşebileceğini gösteriyor ve diğer ülkelere de ilham veriyor.