Portal 2030–2050 Moskova’da sona erdi: 110 DJ, 240 saati aşkın elektronik müzik ve benzersiz dijital sanat deneyimi

Portal 2030–2050 Moskova’da sona erdi: 110 DJ, 240 saati aşkın elektronik müzik ve benzersiz dijital sanat deneyimi
Yayınlanma:
29 Ağustos–14 Eylül tarihleri arasında Moskova, elektronik müzik dünyasının en büyük etkinliği olan Portal 2030–2050’ye bir kez daha ev sahipliği yaptı. Festival boyunca Moskino Film Fabrikası’na 106 binden fazla ziyaretçi geldi. Üç farklı sahnede 13 ülkeden 110 DJ performans sergiledi.

Portal 2030–2050, başkent sakinleri ve misafirleri için ücretsiz olarak düzenlendi. 17 gün boyunca Moskino Film Fabrikası, Moskova’nın gece hayatının ruhunu yansıtan bir mekâna dönüştü. Festivalde EDM yıldızlarının setleri 240 saatin üzerinde çaldı, toplamda 150’den fazla etkinlik gerçekleştirildi.

moskova2025-09-07-20-59.jpg

DJ performanslarına etkileyici görsel şovlar eşlik etti. Bu yıl festivalin sanat yönetimi ekibine, AFTERLIFE ve Soundstorm gibi büyük festivallere multimedya içerikleri üreten John Dave de katıldı. Ana sahne programları onun dijital performanslarıyla başladı.

moskova2025-09-07-23-11-35-pav-0042.jpg

PORTAL 2030–2050 YARIŞMALAR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİ

5–7 ve 12–14 Eylül hafta sonlarında ise festivalin ana sahnesinde büyük isimler sahne aldı: Edward Maya (Romanya), Sak Noel (İspanya), Yves Larock (İsviçre), Burak Yeter (Türkiye), Legroni (Gürcistan) ve Willy William (Fransa). 14 Eylül’de, Moskova Şehir Günü’ne özel olarak İtalyan DJ ve prodüktör Alex Gaudino, ünlü parçası Destination Calabria’nın yeni versiyonunu ana sahnede seslendirdi ve elektronik müzik merkezinin kalbinden Moskova halkını kutladı.

moskova2025-09-07.jpg

Festival ayrıca 20’den fazla sanatçıyı bir araya getiren “CONTEST. MEDIA-ART” adlı dijital sanat yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Yarışma, “3D Mapping” (hareketli grafikler) ve “VJing” (ana sahne DJ’lerinin performansları eşliğinde gerçek zamanlı video miksleme) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Konuklar, yarışan eserleri Moskino Film Fabrikası’nın cephelerine yansıtılmış olarak izleyebildi. Kazananlar 14 Eylül’de açık hava sahnesinde duyuruldu — Rusya’dan altı dijital sanatçı ödüllerin sahibi oldu.

moskova2025-09-06-2.jpg

29–31 Ağustos’ta festivalin ilk hafta sonunda özel bir K-POP programı gerçekleştirildi. Ana sahnede Güney Koreli sanatçı SONG WON SUB, Kazak grubu NOMADS ve Rus senfoni orkestrası CAGMO yer aldı. Mekân, idol kutusu yapımı atölyeleri, reçine anahtarlık tasarımı, hat sanatı dersleri, bilgi yarışmaları, karaoke seansları ve geleneksel hanbok (Kore’nin geleneksel kıyafeti) giyme deneyimi ile adeta bir Asya kültür alanına dönüştü. Ayrıca konuklar, kişiselleştirilmiş arabaların oluşturduğu renkli bir sokağın ve araçları sanat eserlerine dönüştüren canlı airbrush (bir tür sprey ile boyama) gösterisinin tadını çıkardı.

moskova2025-09-13-22-11.jpg

Bu özel program kapsamında büyük ölçekli Moskova K-POP Cover Dance Cup düzenlendi. Rusya’nın 23 bölgesinden 50’nin üzerinde ekip yarışmaya katıldı. Jüri üyeleri arasında, BTS, BLACKPINK ve Stray Kids gibi dünyaca ünlü gruplarla çalışmış Güney Koreli koreograf Seongchan da vardı. Seongchan ayrıca 1.300 kişinin katıldığı K-pop dans masterclass’ları gerçekleştirdi.

Festivalin ana simgesi, 14 metre yüksekliğinde bir kozmonot heykeli oldu. Bu heykel, geleceğin genç kâşiflerini ve Moskova’nın yeni ufuklara uzanan cesur ruhunu temsil etti.

Moskova, uluslararası ölçekte ses getiren kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak bir kez daha dünya çapında bir trend belirleyici olduğunu kanıtladı. Portal 2030–2050 gibi girişimler, şehirlerin nasıl yaratıcılık ve inovasyon merkezine dönüşebileceğini gösteriyor ve diğer ülkelere de ilham veriyor.

moskova2025-09-14-21-47-53-erik0405.jpg

Kaynak:Tanıtım Bülteni

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!