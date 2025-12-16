Paribu’dan yapay zekâ ile hazırlanmış şarkılardan oluşan bir kripto albümü: Crypto Vibes

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, kripto piyasalarının değişken ruh hâllerinden ilham alınarak hazırlanan Crypto Vibes albümünü tüm müzik platformlarında yayınladı.

KRİPTO DÜNYASININ DUYGULARI MÜZİĞE DÖNÜŞTÜ

Paribu’nun hayata geçirdiği Crypto Vibes projesi, kripto piyasalarının dalgalı yapısından ilham alarak bu dinamik atmosferi müzik aracılığıyla yeniden yorumluyor. Albümde yer alan 10 şarkıdan her biri, piyasalardaki farklı dönemlerin yarattığı duygu geçişlerini müzikal bir dille ifade ediyor.

Böylece piyasanın yükselişleri, düşüşleri ve heyecan yaratan dönemleri, yapay zekâ desteğiyle özgün melodilere dönüşüyor.

CRYPTO VİBES’IN DİJİTAL EVRENİ

Proje, müziğin yanında video üretimleriyle de desteklenen bütüncül bir deneyim sunuyor. Albümde yer alan her şarkıya özel olarak hazırlanan yapay zekâ destekli videolar, parçaların duygu tonunu yansıtıyor.

MARKA İLETİŞİMİNDE YENİ BİR SES

Crypto Vibes yalnızca dijital platformlarda değil, Paribu’nun marka iletişimi alanında da yeni bir ifade aracı hâline geldi.

Albüm, markanın kültürel etkileşimini güçlendirirken aynı zamanda pazarlama süreçlerinde yaratıcı bir malzeme olarak konumlanarak iletişim çalışmalarına farklı bir boyut kazandırıyor.Paribu Records’un ilk albümü Crypto Vibes Spotify’da, YouTube’da ve tüm müzik platformlarında dinlenebiliyor.

Paribu hakkında Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor.

Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.

