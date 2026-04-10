MEXC'nin Yeni CEO'su Vugar Usi Zade Oldu

Dünyanın önde gelen sıfır komisyonlu dijital varlık işlem platformlarından biri olan MEXC, Vugar Usi Zade’nin CEO olarak atandığını duyurdu.

Şirket, 8’inci yıl dönümüne denk gelen bu değişim ile MEXC’nin küresel büyümesini hızlandırmayı, kullanıcı odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi ve “Sonsuz Fırsatlar” vizyonunu ileri taşımayı hedefliyor. Yeni dönemde Vugar Usi Zade, MEXC’nin küresel operasyonlarını büyütmeye, “her şeyin işlem gördüğü” kullanıcı odaklı platform vizyonunu güçlendirmeye, regülasyonlarla daha güçlü bir ilişki kurmaya ve risk yönetimini daha ileri seviyeye taşımaya odaklanacak.

CoinGecko verilerine göre işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 5 borsasından biri hâline gelen MEXC, 2025’in en hızlı büyüyen platformu olarak yıllık bazda %90,9 büyüme kaydetti. Bu büyümeye ek olarak şirket, risk yönetimi altyapılarını güçlendirdi, operasyonel şeffaflığı artırdı ve kurumsal dönüşüm adımlarını hayata geçirdi.

Yeni CEO Vugar Usi Zade, Fortune 500 şirketleri ve önde gelen Web3 platformlarında 10 yılı aşkın dönüşüm ve büyüme deneyimine sahip. Daha önce Bitget’in üst düzey bir borsaya dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan Usi, MEXC’de COO olarak görev yaptığı dönemde şeffaflık ve risk yönetimi alanlarında kritik iyileştirmelere liderlik etti.

Usi liderliğinde MEXC, “Sonsuz Fırsatlar” yaklaşımını daha da genişleterek yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmayıp MT5 tabanlı ürünler ve tahmin piyasalarını da kapsayan çok varlıklı bir işlem platformuna dönüşüyor. Platform, kullanıcıların tek bir noktadan farklı varlık sınıflarında işlem yapabilmesini sağlarken, sıfır komisyon modeliyle işlem maliyetlerini ortadan kaldırıyor. Şirket, son bir yılda bu model sayesinde kullanıcılarına 1 milyar doların üzerinde değer iadesi sağladı.

Usi’nin kamu politikaları alanındaki geçmişi, MEXC’nin küresel regülasyonlara uyum ve kurumsal yönetişim alanındaki çalışmalarını da güçlendirecek. Şirket, yeni dönemde şeffaflık, güvenlik ve hesap verebilirlik standartlarını daha da ileri taşımayı, kullanıcı varlıklarının korunmasını ise önceliklendirmeyi sürdürecek.

MEXC’nin yeni CEO’su olarak atanan Vugar Usi Zade şunları söyledi: “Pazarlamaya odaklanan rakiplerin aksine biz, ürün kalitesi, rekabetçi ücret politikası ve güçlü topluluk ilişkileriyle büyüyoruz. CEO olarak önceliğim, şeffaflık ve kullanıcı odaklı inovasyonu daha da hızlandırmak olacak.”

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

