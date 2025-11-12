İş ödüllerinin 2026 başvuruları 3 Aralık’ta başlıyor

İş dünyasında inovasyonu desteklemek amacıyla 2002’den bu yana gerçekleştirilen Stevie Ödülleri kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programının 2026 başvuruları başlıyor. Ras Al Khaimah (RAK) Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorluğunda düzenlenen programın online başvuruları 3 Aralık ve 21 Ocak olmak üzere iki aşamada yapılacak. Kazananlar 16 Nisan’da açıklanırken, gala etkinliği de 14 Mayıs’ta InterContinental İstanbul'da düzenlenecek.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Stevie Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ödülleri’ne MENA bölgesindeki 18 ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşlar katılabilecek. Başvuru ücreti ödenmeyen programda, kişi ve kuruluşlar istedikleri kadar aday sunabilecek. Bunun yerine ise altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak kazananlar, her başarılı adaylık için kazanan ücreti ödeyecek. 3 Aralık’a kadar başvuru yapan adayların ücreti ise düşürülecek.

BU YIL YENİ KATEGORİLER VE BAŞVURU SİSTEMİ OLACAK

Stevie Awards’tan yapılan açıklamaya göre, başvuruların 5 başlıkta 100’den fazla alanda değerlendirildiği programa bu yıl, “Yapay Zeka İnovasyon Ödülleri”, “Kamu Sektörü Yenilikçileri ve Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji, Müşteri Hizmetleri, Pazarlama ve İnsan Kaynakları” olmak üzere üç yeni kategori daha dahil edilecek. Böylece yenilikçi başarıları konu alan 150’den fazla kategori arasında adaylıklar, Arapça ve İngilizce dillerinde kabul edilip değerlendirilecek.

2026 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri programı kapsamında, katılım sürecini her zamankinden daha kolay ve verimli hale getirmek amacıyla yeni internet sitesi ve başvuru sistemi de kullanıma sunuldu. Bu yenilikle birlikte katılımcılar, tek bir hesapla tüm programlara erişip başvurularını kolayca gönderip yönetebiliyor. Ayrıca sistem, herhangi bir cihazdan doğrudan başvuru yapılmasına da olanak tanıyor. Platformun sunduğu yenilikler arasında 30’dan fazla dil desteği, otomatik çeviri ile değerlendirme kolaylığı ve çeşitli ödeme seçenekleri yer alıyor. Böylece bölgedeki katılımcılar için süreç daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriliyor.

GEÇEN YIL BİRÇOK KURULUŞ ÖDÜL LİSTELERİNDE YER ALDI

2025 yılında birden fazla Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülü kazanan kuruluşlar dikkat çekmişti. Bunlar arasında hukuk, finans, enerji, eğitim, sağlık, iletişim ve teknoloji gibi farklı sektörlerden önemli isimler yer aldı. Hukuk ve danışmanlık alanında Abdulla Almazrouei Advocates & Legal Consultants dikkat çekerken, kamu hizmetlerinde Abu Dhabi Customs ve RAK Police ile Public Works Authority – Ashghal (Katar) öne çıktı. Finans ve bankacılık sektöründe ise Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), First Abu Dhabi Bank ve QNB Türkiye gibi kurumlar ödüller aldı. Eğitim ve kültür alanında Alef Education ve Dubai Culture & Arts Authority, sağlık sektöründe de Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group ve Emirates Health Services ödül kazandı.

Ayrıca danışmanlık ve denetim alanında Deloitte & Touche (M.E.), taşımacılıkta DHL Express, teknoloji ve iletişimde STC, Turkcell, Tata Consultancy Services, VUMI Global ve Yalla Group başarılı oldu. Bu sonuçlar, farklı sektörlerdeki kuruluşların yenilikçilik, hizmet kalitesi ve iş mükemmeliyetine verdikleri önemi bir kez daha tescilledi.