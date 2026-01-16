İş dünyası yine karışık! DEİK’te seçim heyecanı başladı, kriterleri olmayanlar da adaylık peşinde

153 iş konseyinde yapılacak seçimler yaklaşırken, adaylık kriterlerini taşımayan bazı isimlerin başvuru yaptığı iddiaları tartışma yarattı. İş dünyasında rahatsızlığa neden olan bu durumun, seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşürebileceği konuşuluyor. DEİK yönetiminin adaylık başvurularına ilişkin sessizliği dikkat çekiyor. Kriterlere aykırı adaylıkların kabul edilmesi halinde kurum içinde ciddi sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

İş dünyasının gözü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) seçimlerinde. DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulları, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak. 153 iş konseyinin seçiminin gerçekleştirileceği genel kurul öncesinde rekabet de giderek kızışıyor.

Ülkeler arası ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren DEİK, “Ticari Diplomasi” anlayışıyla yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarını ülke ekonomisine kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle DEİK iş konseylerinde görev almak, iş dünyası açısından büyük önem taşıyor.

DEİK’te aday olacak isimler için net ve bağlayıcı kurallar bulunuyor. Buna rağmen, adaylık kriterlerini karşılamayan bazı isimlerin başkanlık için başvuru yaptığı iddiaları kulislerde konuşuluyor.

İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak isimlerin herhangi bir siyasi partide aktif görev almaması gerekiyor. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunan kişilerin başkan adayı olması mümkün değil. Kurallar bu kadar açık olmasına rağmen, kriterleri taşımayan bazı adayların başvurularının kabul edildiği öne sürülüyor.

Adaylıklar kabul edilecek mi?

Mevcut tablo, DEİK koridorlarında rahatsızlığa neden olurken, iş konseylerine aday olan bazı isimlerin, “Kriterleri karşılamayan kişilerin aday olması asla kabul edilemez” yönündeki tepkilerini DEİK yönetimine ilettiği belirtiliyor.

DEİK’in mevcut yönetiminin adaylık başvurularına ilişkin sessizliğini koruduğu, kriterlere uymayan başvuruların son güne kadar kabul edilebileceğinin konuşulduğu ifade ediliyor.

Seçilirlerse görevden düşerler

DEİK seçim yönergesinin 6’ncı maddesinde, “Bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunduğu tespit edilenlerin, seçildikleri görevler tespit edildiği andan itibaren kendiliğinden düşer” hükmü yer alıyor. Buna rağmen kriterleri karşılamayan adayların seçilmesi durumunda, görevlerinin daha sonra düşeceği ve bunun kurum içinde ciddi bir kaosa yol açabileceği dile getiriliyor.

Çeşitli grupların hedefinde

Siyasetten ve günlük tartışmalardan uzak, ticari diplomasi faaliyetleri yürütmesiyle bilinen DEİK’te, geçmiş seçimlerde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Daha önce bazı iş dünyası örgütlerinin oluşturduğu gruplaşmaların tepki çektiği DEİK’te, bu seçim döneminde de benzer bir tablonun ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.