Dengage, CXDP’nin küresel büyümesini ve yeniliklerini hızlandırmak için stratejik yatırım aldı

Bu yatırım, Dengage’in ürün inovasyonlarını hızlandırmasına ve Avrupa, LATAM, MENA ve Asya’daki güçlü varlığı üzerine inşa ederek küresel pazarlarda genişlemesini sürdürmesine imkân tanıyacak.

2018 yılında kurulan Dengage, pazarlamacılara müşteri verilerini tek bir noktada birleştirme, kişiselleştirilmiş kampanyalar kurgulama ve sonuçları tüm temas noktalarında ölçme imkânı sunuyor.

Platform; web sitesi, mobil uygulama, e-posta, SMS, push, WhatsApp ve daha birçok kanalda etkin çalışıyor. Bulut tabanlı ya da kurum içi kurulum seçenekleri ile şirketlere güvenlik, uyumluluk ve entegrasyon ihtiyaçlarında esneklik sağlıyor. Dengage, küresel destek ağı ile farklı sektörlerdeki markalara ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

Dengage Kurucu Ortağı & CEO’su Aman Dotani:

“Bu yatırım, daha hızlı, daha akıllı ve pazarlamacı dostu çözümler geliştirmek için atılmış bir adım. Amacımız yapay zekâyı kullanarak fikirden uygulamaya giden süreci kısaltmak, böylece pazarlama ekiplerinin yaratıcılığa, stratejiye ve sonuçlara odaklanmasını sağlamak.”

Dengage nasıl çalışıyor?

Dengage; veri yönetimi, segmentasyon, kişiselleştirme, kampanya orkestrasyonu ve analitiği tek bir platformda bir araya getiriyor. Pazarlamacılar hem gerçek zamanlı etkileşim kanallarını (ör. web sitesi, mobil uygulama) hem de dışa dönük kampanyaları tek bir arayüz üzerinden yönetebiliyor.

Zeki AI isimli karar motoru sayesinde pazarlamacılar doğru kitleleri belirleyebiliyor, davranışları tahmin edebiliyor ve etkileşim için en uygun zaman ile kanalları seçebiliyor. Bu sayede tekrar eden iş yükleri azalıyor, verimlilik artıyor ve kampanyalar maksimum etkiyle hayata geçiriliyor.

Pazar konumu ve büyüme stratejisi

Bugün 30’dan fazla ülkede aktif olan Dengage, esnek kurulum seçenekleri (bulut ve kurum içi), yapay zekâ destekli kabiliyetleri ve yüksek ölçekli kurumsal ihtiyaçlar ile karmaşık regülasyon ortamlarına uyum sağlama gücü sayesinde pazarda önemli bir rekabet avantajı elde ediyor.

Müşteri odaklı yaklaşım

Farklı sektörlerde geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Dengage, müşteri desteğinde “iş ortaklığı” yaklaşımıyla hareket ediyor. Şirket, küresel ölçekte 7/24 destek sağlayarak markaların bulundukları her pazarda ihtiyaç duydukları desteği almasını garanti ediyor.

Kuruluş Hikâyesi

Dengage, pazarlamacılara dağınık ve bağlantısız araçlar yerine, veriyi eyleme dönüştüren tek ve kolay kullanımlı bir platform sunmak amacıyla Aman Dotani (Kurucu Ortak & CEO) ve Itri Osman (Kurucu Ortak & CTO) tarafından kuruldu. Vizyonları, otomasyon ve akıllı karar mekanizmalarıyla pazarlama operasyonlarını daha hızlı, verimli ve etkili hale getirmek.

TIBAS Ventures (Türkiye İş Bankası’nın kurumsal girişim sermayesi kolu):

“Dengage, inanç, kararlılık ve büyük hayaller kurma cesareti üzerine inşa edildi. Engelleri dönüm noktalarına çeviren bu ekip, azmin olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini kanıtlıyor. Her pazarda etkilerini artırırken yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.”

Dengage Hakkında

Dengage, markaların müşteri verilerini birleştirmesini, kişiselleştirilmiş etkileşimler tasarlamasını ve kampanyalarını her kanalda optimize etmesini sağlayan bir Müşteri Deneyimi Veri Platformu (CXDP) ve pazarlama otomasyonu sağlayıcısıdır. Bulut veya kurum içi kurulum seçenekleriyle hizmet veren Dengage, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine pazarlamayı daha hızlı, daha basit ve daha etkili kılma hedefiyle destek oluyor.