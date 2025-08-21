CW Enerji Avrupa'nın en büyük TOPCon entegre güneş hücresi üretim tesisini kurdu ve üretime geçti

Antalya, 21.08.2025- Güneş enerjisi sektörünün öncülerinden CW Enerji, Türkiye’nin en büyük ve en verimli enerji yatırımlarından bir tanesine imza attı. CW Enerji iştiraki olan CW Solar Cell Enerji AŞ tarafından hayata geçirilen hücre üretim tesisinde üretim süreci başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen entegre güneş hücresi üretim tesisi, global bir teknoloji üssü olarak sektörde örnek oluşturacak ve Türkiye’nin ilk yüksek teknolojiye sahip “TOPCon High Efficiency” hücresi ile sektörde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Yerli ve milli üretim vizyonuyla geliştirilen bu yatırım, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına, yeşil enerji dönüşümüne ve küresel rekabet gücüne de önemli katkı sağlayacak.

CW Enerji bu tesis ile Türkiye’nin ilk ve en verimli “TOPCon High Efficiency” hücre üretimini gerçekleştirerek, bu yüksek verimli hücreleri kendi güneş panellerinde kullanıyor ve böylece ürünlerinde maksimum performans ile uzun ömürlülüğü bir araya getiriyor.

HİT-30 destekli stratejik yatırım

CW Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. üzerinden yürütülen bu stratejik yatırım, fotovoltaik güneş panellerinin en kritik bileşeni olan hücrenin yerli üretimini kapsıyor. Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HİT-30) kapsamında hayata geçirilen yeni güneş hücresi üretim tesisi, yenilenebilir enerjide Uzakdoğu’ya bağlı üretim süreçlerinden bağımsız olarak Türkiye’de üretiyor.

Tam entegre üretimle global rekabet gücü

CW Enerji bu yatırımla; güneş paneli üretiminde %100 yerli entegrasyonu sağlayarak, dışa bağımlılığı azaltarak enerji maliyetlerini düşürüyor. Böylelikle ileri teknoloji AR-GE merkeziyle küresel pazarda rekabet gücünü artırıyor ve yeşil enerji dönüşümüne liderlik ederek, sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor.

CW Enerji, halihazırda faaliyete geçen alüminyum fabrikasının ardından bu stratejik hamle ile Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde üretim kapasitesini ve istihdam gücünü artırarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor.

1.2 GW’lık ilk faz yatırımı hayata geçti, hücre üretim kapasitesi etaplar halinde 5 GW’a ulaşacak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 5.782.680.020 TL tutarındaki ve 569589 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında, 1.2 GW kapasiteli ingot dilimleme ve hücre üretim yatırımının ilk fazı için gerekli finansman sağlandı. Bu doğrultuda, 8 yıl vadeli ve 1.850.000.000 TL tutarındaki Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kullanılarak üretim sürecinin ilk etabı tamamlandı.

Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HİT-30) kapsamında yapılan başvuru, Bakanlık tarafından olumlu değerlendirildi. Bu kapsamda, 50 milyon TL tutarındaki teminat mektubu CW Solar tarafından Bakanlığa sunuldu. Planlanan yatırımla, hücre üretim kapasitesinin etaplar halinde 5 GW’a çıkarılması ve toplam yatırım tutarının yaklaşık 520 milyon USD seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Türkiye için tarihi adım

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, hayata geçen bu önemli yatırımla birlikte Türkiye’nin artık kendi hücresini kendi üretebilir hale geleceğini vurgulayarak, “Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için tarihi bir adım atıyoruz. HİT-30 kapsamında aldığımız destekle, inşa etmiş olduğumuz CW SolarCell fabrikası TOPCon High Efficiency hücre üretimiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tesisi konumunda bulunuyor. Öncelikli hedefimiz Amerika ve Avrupa pazarı. Şu anda HIT-30 kapsamında üretime başlayan tek tesis CW SolarCell. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bu yatırım sayesinde güneş paneli üretiminde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağız. Hücre panel üretiminin en stratejik ve en pahalı bileşeni. Bugüne kadar büyük ölçüde Uzakdoğu’dan ithal ediliyordu. Bu tesis sayesinde hem yerli üreticilere uygun maliyetli hücre tedarik edeceğiz hem de Avrupa ve Amerika pazarlarına ihracat yapacağız" dedi.

Yerli ve milli üretim önceliği

Bu stratejik adımın hem yerli ve milli üretimi güçlendireceğini hem de Türkiye’nin enerji sektöründeki rekabet gücünü artıracağını ifade eden Sarvan, “Yüksek verimli "TOPCon High Efficiency" hücre teknolojisine sahip ekipmanların üretildiği CW SolarCell üretim tesisimizde üretilen TOPCon hücrelerin verimliliği %25,2 ile %25,7 aralığında ölçülmektedir. Bu değerler, dünya genelinde TOPCon hücreler için kabul edilen ortalama verimlilik olan %25,3’ün üzerindedir. Türkiye’de ürettiğimiz yüksek verimli güneş hücreleriyle, ülkemizin güneşten elektrik üretimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. CW Enerji olarak ilk günden beri ülkemizin temiz enerji hedeflerine katkı sağlarken, üretim süreçlerimizi de tamamen yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirme vizyonumuzla hareket ediyoruz. Güneş paneli üretiminin en kritik aşamalarından biri olan fotovoltaik hücre üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirirken, yüksek teknolojiye sahip bir şekilde yüksek verimli ve dayanıklı hücreler üreterek, global enerji dönüşümüne büyük katkı sağlayacağız. Bu yatırımımız, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümünde ve enerji bağımsızlığı hedefinde kilit bir rol oynayacak. Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Bölgesel kalkınma vurgusu

Bölgesel kalkınmanın önemine de dikkat çeken Sarvan, “İstihdam sadece ekonomik kalkınmanın değil, toplumsal refahın da temel yapı taşlarından biridir. Yerli mühendislik gücümüz, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve güçlü AR-GE yapımızla ülkemizin yeşil enerji vizyonuna katkı sağlarken, istihdamı da önceliklerimizin en üst sıralarında tutuyoruz. Yeni tesisimiz yalnızca üretim değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de önemli bir katkı ve umut kapısı olacak” dedi.

CW Enerji Hakkında

Sürdürülebilir enerjinin her alanında var olma hedefini daima diri tutan CW Enerji, güneş enerji santralleri (GES) teknik danışmanlığı başta olmak üzere; GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı/lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık verir. Ayrıca, lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projelerin planlanması, projelendirilmesi, finansman temininde danışmanlık desteği ve uygulama sonrasında teknik bakım/onarım gibi geniş yelpazede çözümler sunarak sektöre değer katar.

CW Enerji, endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da çözüm sunmaktadır. Ürün ve hizmet portföyü ile; konut ve endüstriyel tip lityum enerji depolama çözümleri, şebeke bağlantılı (On Grid), şebekeden bağımsız (Off Grid) ve hibrit sistemleri kapsamaktadır. Elektrikli araç şarj istasyonları, golf arabaları, forkliftler, transpaletler, scooter ve elektrikli bisikletler için lityum batarya çözümleri, yeni nesil TopCon N-Type güneş panelleri, esnek güneş panelleri, ev tipi ve havuz tipi ısı pompaları gibi yenilikçi ürünlerle çeşitlenmektedir.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim gücünü daha da pekiştiren CW Enerji, ayrıca alüminyum üretim fabrikasını faaliyete geçirerek güneş paneli çerçeve ve konstrüksiyon sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltmış; ardından hayata geçirdiği hücre üretim tesisiyle panel üretim sürecinin en kritik aşamasını da bünyesine katmıştır. Bu iki büyük üretim yatırımı, CW Enerji’nin entegre yapısını güçlendirerek, ileri teknolojiyle donatılmış, yüksek kapasiteli üretim altyapısıyla global pazarlarda rekabet gücünü önemli ölçüde artırmıştır.