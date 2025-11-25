Çitlekçi, İstanbul’daki İlk Şubesini Açtı

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunç, Çitlekçi’nin yeni mağazası hakkında şu açıklamada bulundu:

“Çitlekçi olarak ‘Türkiye’nin kuruyemiş markası’ sloganıyla ilk günden itibaren modern mağazacılık konsepti, geniş otopark alanları ve yüzlerce ürün çeşidi ile bütüncül bir müşteri deneyimine odaklandık. Türkiye’nin farklı şehirlerinde başarıyla uyguladığımız bu modeli, şimdi İstanbul Ataşehir’e taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu şube, metropolde bu ölçekte ve donanımda açılan ilk kuruyemiş mağazası olma özelliğini taşıyor. 1.500 metrekarelik mağaza alanı ve geniş otoparkıyla İstanbul’daki ilk şubemiz, konforlu alışveriş olanağı ve zengin ürün yelpazesiyle şehrin yoğun temposuna yeni bir soluk getirecek. Bu yatırım, Tunçlar Holding’in vizyonunun güçlü bir yansıması.”

‘TÜRKİYE’NİN KURUYEMİŞ MARKASI SLOGANIYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Enerji, inşaat ve turizm gibi farklı sektörlerde de yatırımları bulunan Tunç, “Çitlekçi markamızın başarısının temelinde, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hem mağazalarımızda hem de e-ticaret platformlarımızda yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmamız yatıyor. Kendi kaynaklarımızla açtığımız mağazalarda taze ve yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz” dedi.

Gıda alanındaki yatırımlarını artırdıklarını belirten Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

“5 yılda 50 milyon dolarlık mağaza yatırımıyla 100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 2025’te 7,2 milyar TL ciro ve yüzde 20 istihdam artışı hedefliyoruz.”