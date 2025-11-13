BT Uzmanı ve Başdenetçi Ezgi Yalçın, küresel organizasyonların aranan ismi oldu

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2025’te yapay zeka odaklı dönüşümün

kurumların bilgi yönetim süreçlerini ve siber güvenlik ekosistemini köklü biçimde değiştirmeye başlamasıyla geleceğe dair içgörüler yeniden şekilleniyor. 2026 yılında bu etkinin derinleşerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamlı uyumlanma adımları atması bekleniyor . Siber

güvenlikte 71,67 puana ulaşarak küresel çapta 49. sırada konumlanan Türkiye’deki uzmanlar iseglobal çapta başarı hikayelerine imza atıyor.

Yönetişim, risk ve uyum (GRC) ile BGYS alanında uzmanlaşan uluslararası Başdenetçi Ezgi Yalçın, 1–4 Kasım 2025’te Paris’te düzenlenen Young Leaders Union zirvesinde uluslararası konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Teknolojiyle toplumsal etki yaratmayı hedefleyen İngiltere merkezli

global organizasyon Hackathon Raptors’un eylül ayındaki maratonunda da jüri üyesi olanprofesyonel, gerçekleştirdiği konuşmada kurumlarda sorumlu yapay zeka uygulamalarınınyönetişim ve güvenlik boyutlarını ele aldı. İki uluslararası etkinlikle de hem Türkiye’nin temsiliyetinigüçlendirdi hem de teknoloji ekosisteminde kadın lider algısının görünürlüğünü artırdı.

“GENÇ LİDERLER ARASINDA YER ALMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM”

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 2025’te Güvenlik Yönetişimi Ödülü’ne layık görülen Başdenetçi,Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Kalite Sistemleri Uzmanı Ezgi Yalçın, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Yönetişim ve denetim, yalnızca kurumların güvenliğini değil; aynı zamanda sürdürülebilirliğini ve uluslararası rekabet gücünü de artırıyor. Türkiye’den çıkan bir uzman olarak,

bu alanda katkıda bulunmaktan ve uluslararası platformlarda genç liderler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyorum.”

“TÜRKİYE’DE SİBER GÜVENLİK, YENİ DÜZENLEMELERLE OLGUNLAŞIYOR"

Türkiye’de siber güvenlik sektörü, yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte her geçen gün daha da güçlenerek küresel rekabet sahnesinde söz sahibi oluyor. Uluslararası araştırma şirketlerinin yayımladığı veriler, Türkiye’nin güvenlik teknolojileri pazarının yıl sonunda yaklaşık

377,75 milyon dolar gelire ulaşacağını işaret ediyor. Ulusal düzeyde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ise tüm kurum ve kuruluşların güvenliğini pekiştirerek bu gelişimin sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor. Genç liderlere ve teknoloji dünyasına ilham veren çalışmalarıyla, denetim ve güvenlik alanlarında geleceğin yöneticileri arasında gösterilen Ezgi Yalçın ise kaydedilen

gelişmelere şu sözlerle profesyonel bir bakış açısı getirdi:

“Günümüzde kurumsal başarı yalnızca kısa vadeli kârlılık göstergeleriyle değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıkla ölçülüyor. Bu bağlamda, güçlü bir yönetişim ve etkin bir denetim sistemi, kurumların sadece güvenliğini sağlamakla kalmıyor. Uzun

vadede sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor ve uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. Türkiye’de son yıllarda çizilen yasal çerçeveler de, sadece kurum ve kuruluşların güvenliğini pekiştirmiyor. Sektöre yön veren standartları belirleyerek pazarı daha olgun bir yapıya

kavuşturuyor. Böylece hem yatırımcıların hem de paydaşların güveni artarken; kurumlar global pazarda daha sağlam bir yer ediniyor.”

“Kadın liderlerin desteklenmesi ve gençlere mentorluk yapmak gerekiyor”

Kurumlara uluslararası standartlar kapsamında denetimler ve eğitimler vererek sektörde bir otorite haline gelen Başdenetçi, Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Kalite Sistemleri Uzmanı Ezgi Yalçın,“Teknoloji dünyası, sürekli dönüşüm ve yenilikle şekillenen dinamik bir yapı sunuyor. Bu dönüşümün kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir olması ise ancak çeşitliliğin teşvik edilmesiyle

mümkün. Bu noktada, benim gibi kadın liderlerin desteklenmesi ve genç yeteneklerin mentorluk programlarıyla yönlendirilmesi, ekosistemin geleceği için kritik bir öneme sahip. Çünkü farklı bakış açılarını bir araya getiren ekipler daha yaratıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir sonuçlar üretiyor.

Ben de yönetim sistemleri, denetim ve güvenlik alanlarında yıllara dayanan uzmanlığımı, uluslararası standartlara olan hakimiyetimle birleştirerek ülkemizi küresel platformlarda temsil etmekten onur duyuyorum.”