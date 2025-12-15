BRICS ülkeleri moda büyümesinde Avrupa'yı ikiye katladı

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’e göre, gelişmekte olan ülkeler halihazırda küresel giyim tüketiminin %50'sinden fazlasını karşılıyor ve 2030 yılına kadar bu payın %63'e ulaşması bekleniyor. Küresel moda pazarının toplam cirosunun neredeyse yarısı Asya’da gerçekleşiyor. Sektör, BRICS (Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika) ülkelerinde ise yılda %5 ila 7 oranında büyüyor. Bu oran Avrupa’daki büyümenin iki katına denk geliyor. Bu güç kayması, BRICS+ Moda Zirvesi ve Moskova Moda Haftası gibi etkinliklerin önemli platformlar haline gelmesiyle birlikte, yeni etki merkezlerinin ortaya çıktığını gösteriyor.

Modanın görünümüne dair görüşlerini paylaşan zirve katılımcılarından Uluslararası Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, “BRICS+ Moda Zirvesi, BRICS ve partner ülkelerin yaratıcı yeteneklerini, iş modellerini ve kültürel anlatılarını Paris, Milano, New York veya Londra'nın merceğinden süzmek zorunda kalmadan sunabilecekleri bir alan açıyor” dedi.

Think Fashion Global ve Modest Fashion Weeks by Think Fashion’ın Kurucusu Özlem Şahin Ertaş ise “BRICS + Moda Zirvesi, sonuç odaklı ortaklıklar kurmak için gereksinim ve diyaloglara odaklanan özel kuruluşlara ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomilere harika bir platform sunuyor. BRICS+, kültür, zanaatkarlık ve yaratıcılık açısından zengin ancak ana akım moda tartışmalarında genellikle yeterince temsil edilmeyen ülkeleri bir araya getiriyor” diye konuştu.

YEREL MARKALAR İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR

Moskova Moda Haftası ile birlikte düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi, moda konusunda diyalog için dünyanın en büyük platformu olarak öne çıkıyor. 65'ten fazla ülkeden moda haftalarının başkanlarını, alıcıları, tasarımcıları ve uzmanları bir araya getiriyor. Think Fashion Global ve Modest Fashion Weeks by Think Fashion'ın Kurucusu Özlem Şahin Ertaş ve Uluslararası Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan da zirveye katılarak Türkiye'nin stratejik düzeyde küresel moda diyaloğuna dahil olduğunu gösterdi.

Cem Altan, “BRICS+ Moda Zirvesi ve diğer büyük ölçekli uluslararası moda etkinlikleri, tasarım, iş ve kültürün dijital ortamda taklit edilmesi zor şekillerde kesiştiği, fikirlerin yaşayan pazarları işlevini görüyor” açıklamasını yaptı.

Moskova Moda Haftası, yerel markalar için de büyük fırsatlar sunuyor. Türk tasarımcılar için bu etkinlik, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına giriş için çok önemli bir kapı. Moskova Moda Haftası'nın düzenli katılımcılarından Tasarımcı Emre Erdemoğlu, bu yılki etkinlikte “duygusal zırh” temalı bir koleksiyon sundu. Kovboy esintileri taşıyan silüetleri, şeffaf kumaşlar ve gümüşten koyu maviye uzanan bir renk paleti ile birleştiren koleksiyon, tasarımcıya hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınırlık kazandıran drama ve şiir unsurlarını harmanlıyor.

MOSKOVA MODA MERKEZİ OLUYOR

Moskova Moda Haftası’nda Rus markalar da yaratıcılıklarını sergiledi. Novikova Dsgn ve Shuyskiye sitsy, geleneksel desenli kumaşlardan yapılmış kapitone ceketler, yelekler ve elbiselerden oluşan ortak bir koleksiyon sundu. Kisselenko, geleneksel Rus ve Japon kostümlerini yorumladı; koleksiyonunda geometrik silüetlere ve asimetrik kesimlere sahip giysiler yer aldı.

Tüm bunlar, Moskova'nın gelişmekte olan pazarlar için yeni bir moda merkezi haline geldiğini doğruluyor. BRICS+ Moda Zirvesi ve Moskova Moda Haftası'na katılım artık isteğe bağlı değil, büyüme, gelişme ve küresel arenaya giriş arayan markalar için vazgeçilmez hale geldi.