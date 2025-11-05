Avrupa merkezli emlak pazarlama platformu Topli, Türkiye’de faaliyete başladı

Gayrimenkul yatırım stoğunun yüz üzerinden 46 puana ulaştığı İstanbul’daki emlak ekosistemine yapay zeka dopingi geldi. 15 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip gayrimenkul profesyonelleri tarafından geliştirilen Topli.io, Türkiye pazarına girdi. İnşaat şirketleri, proje geliştiricilerini ve emlak danışmanlarını tek çatı altında buluşturan emlak pazarlama platformu, şeffaf, veriye dayalı ve performans odaklı bir satış altyapısı sunuyor.

Portekiz merkezli PropTech (gayrimenkul teknolojileri) platformu Topli.io'nun Kurucusu Igor Bessonov, şu açıklamada bulundu:

“Türkiye, hareketli inşaat sektörü ve hızla büyüyen emlak danışmanı ağıyla güven ve ölçülebilir verimlilik getiren teknolojik çözümlere hazır. Topli.io olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı ve sektöre daha şeffaf, veriye dayalı bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz.”

“GAYRİMENKUL PİYASASI ŞEFFAFLIK VE STANDARTLAŞMA EKSİKLİĞİYLE MÜCADELE EDİLİYOR”

Klasik ilan sitelerinden ve emlak ajanslarından farklı olarak; proje geliştiricilerini ve emlak danışmanlarını tek dijital platformda birleştiren bir B2B2C ekosistemi olarak çalışan Topli.io’nun İstanbul Ofisi Müdürü Hassan Abidi platformu şu cümlelerle açıklıyor:

“Türkiye’deki gayrimenkul piyasası uzun süredir şeffaflık ve standartlaşma eksikliğiyle mücadele ediyor. Topli.io hem geliştiricilere hem de danışmanlara her işlemin veriye dayalı net bir görünümünü sunarak piyasaya açıklık ve güven kazandırıyor. Bu, sektörün daha profesyonel ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi için önemli bir adım. Platformdaki geliştiriciler projelerini yükleyebiliyor, doğrulanmış portföyleri paylaşabiliyor ve danışman performansını anlık olarak takip edebiliyor. Danışmanlar ise yapay zeka destekli sunum araçlarına, güncel stoklara ve komisyon korumasına erişerek hem zaman hem de güvence kazanıyor.”

Hassan Abidi, açıklamasını şu cümlelerle tamamlıyor:

“İlk etapta İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Topli.io, geliştiricilere doğrulanmış geniş bir satış ağına anında erişim olanağı tanıyarak pazarlama maliyetlerini düşürüyor ve ölçülebilir yatırım getirisi sunuyor. Sonuç odaklı bir modelle çalışan platform, satış gerçekleşmediği sürece ücret talep etmiyor. Yapay zeka, otomasyon ve insan uzmanlığını bir araya getiren platform, gayrimenkul satışlarında şeffaflık, işbirliği ve güven üzerine kurulu yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.”

