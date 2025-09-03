Avec Rent a Car ve Trio Mobil’den yapay zeka temelli büyük iş birliği

CAN Bus destekli sistemlerin de test süreciyle birlikte entegrasyonu için hazırlıklar sürüyor.

Bu dijital dönüşüm sayesinde araçların yalnızca konumu değil; hız limitlerine uyum, bölge giriş çıkış alarmları, geçmiş hareket analizi ve rölanti süresi gibi kritik performans verileri de gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Böylece operasyonel süreçlerde yüksek kontrol sağlanırken, müşteri memnuniyetini artıran şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı oluşturuluyor.

Avec Rent a Car’da dijitalleşen filo ile daha güvenli kiralama süreçleri

Türkiye genelinde yaygın şube ağı ve hızlı çözüm üretme yetkinliğiyle öne çıkan Avec Rent a Car, Trio Mobil iş birliğiyle birlikte müşteri deneyimini daha izlenebilir, güvenli ve verimli bir yapıya taşıyor. Günlük araç kiralamanın doğası gereği yoğun ve değişken operasyonel süreçlerini daha kolay yönetebilmek adına, veri temelli karar alma yapısına geçiş yapıyor.

Yapılan bu dönüşüm sayesinde, hem operasyonel içgörülerle desteklenen şeffaf bir yapı oluşturuluyor, hem de regülasyonlara uyum ve sürdürülebilirlik gibi stratejik hedeflere katkı sunuluyor.

Nevzat Ataklı: “Veriye dayalı yönetim kültürüne geçişi sağlıyoruz”

Trio Mobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Avec Rent a Car ile yaptığımız iş birliği, araç kiralama sektöründe dönüşümün hızını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün filo yönetiminde yalnızca araçların takibi değil, verinin gücüyle tüm operasyonun yönetimi ön plana çıkıyor. Yapay zekâ ve IoT tabanlı çözümlerimiz, kiralama süreçlerini daha güvenli, şeffaf ve verimli hale getirirken, şirketlere geleceğin rekabet ortamına uyum sağlayacak sağlam bir yönetim altyapısı kazandırıyor.”

Şahin Bayram: “Veriyle desteklenen hizmet kalitesi, sektörde fark yaratıyor”

Avec Rent a Car Genel Müdürü Şahin Bayram ise bu teknoloji ortaklığına dair şunları ifade etti:

“Avec Rent a Car olarak, dijital dönüşüm planlarımız dahilinde yapay zeka temelli teknolojileri operasyonel ihtiyaçlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Trio Mobil ile hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde, araç güvenliği, operasyon takibi ve veri odaklı yönetim kabiliyetimiz arttı. Hizmet ağımızın genişliği ve araç değişim döngüsünün yoğunluğu düşünüldüğünde, sistemin hızlı entegrasyonu ve sorunsuz çalışması bizim için kritik öneme sahipti. Aynı zamanda müşterilerimize güvenli bir sürüş deneyiminin sağlanması, yasa dışı kullanımın engellenmesi ve anlık izleme ile müşteri güveninin artması, teknolojik yatırımlarımızın en somut getirileri arasında yer alıyor.”

Trio Mobil Hakkında

Trio Mobil, endüstriyel güvenlik ve verimlilik çözümleri alanında IoT ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan bir teknoloji şirketidir. Forklift ve çalışan güvenliği, filo yönetimi, araç takip sistemleri, soğuk zincir takibi ve endüstriyel IoT çözümleri gibi geniş bir yelpazede entegre güvenlik ve verimlilik sistemleri sağlamaktadır.

Trio Mobil, dünya genelinde 1 milyondan fazla bağlı cihaz ve 30.000’den fazla müşteriye hizmet sunmaktadır. Trio Mobil, operasyonel süreçleri optimize eden ve karbon ayak izini azaltan çözümleriyle, globalde sürdürülebilir filo yönetimini desteklemeye devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.triomobil.com

Avec Rent a Car Hakkında

Paşalı Grubu’nun otomotiv sektöründeki ikinci yatırımı olan Avec Rent a Car, 2016 yılından bu yana Türkiye genelinde faaliyet gösteren güçlü araç kiralama markalarından biridir. Yüksek kaliteli araç filosu, şeffaf fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Avec, araç temizliğinden rezervasyon kolaylığına kadar her noktada kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir deneyim sunmaktadır.