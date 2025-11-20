Arıkan Group, sektör profesyonellerini Gözlük Zirvesi 2025’e davet ediyor

Arıkan Group, sektör profesyonellerini Gözlük Zirvesi 2025’e davet ediyor
Arıkan Group, 27–30 Kasım tarihleri arasında Antalya’nın seçkin destinasyonlarından Voyage Belek Golf & Spa Otel’de gerçekleşecek Gözlük Zirvesi 2025’te dört markasının yeni sezon koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Zirve, Türkiye genelinde faaliyet gösteren seçkin optik mağazalar, optisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Üç gün sürecek bu özel organizasyon, yeni koleksiyon tanıtımlarının yanı sıra iş ortaklarının sezon öncesi ürünleri yakından tanımasına, sektörel gelişmeleri takip etmesine ve yeni bağlantılar kurmasına olanak sağlayacak.

Arıkan Group’un iş ortaklarıyla olan güçlü bağını pekiştirmek, markalarının pazardaki konumunu desteklemek ve sektöre yön veren yenilikleri paylaşmak üzere düzenlediği bu etkinlik, optik sektöründe geleneksel hale gelen önemli buluşmalardan biri olma niteliği taşıyor.

Zirvede Quantum Eyewear, birçok ünlünün favori parçalarını barındıran iddialı tasarımlarıyla dikkat çekerken; Belmond, kadınların estetik anlayışına hitap eden zarif koleksiyonlarıyla öne çıkacak. Slazenger, sportif şıklığın klasikleşmiş yorumunu sahneye taşırken; Lee Cooper ise enerjik ruhuyla genç ve yenilikçi bir bakış sunacak.

sinan-baltaci.png

Arıkan Group marka sözcüsü Sinan Baltacı etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

“Gözlük Zirvesi, yalnızca koleksiyon tanıtımlarının yapıldığı bir organizasyon değil, sektörümüzün geleceğine yön veren fikirlerin ve iş birliklerinin buluşma noktası. Her yıl daha fazla katılımcıya ulaşarak, iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi ve markalarımızın vizyonunu paylaşmayı hedefliyoruz.”

75aaa82d-a192-46ad-a197-54d94d5ac49d.png

Geçtiğimiz yıl katılımcılarıyla verimli bir buluşma gerçekleştiren Arıkan Group, bu yıl da misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 27–30 Kasım tarihleri arasında Voyage Belek Golf & Spa Otel, Antalya’da gerçekleştirilecek Gözlük Zirvesi’nde, yeni koleksiyonları ilk görenlerden biri olmak ve sektörün en önemli etkinliklerinden birine katılmak için takvimlerinizi şimdiden ayarlayın.

